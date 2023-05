Todesfelde

Zwei Motorradunfälle innerhalb von 15 Minuten in derselben Kurve

Gleich zwei Motorradunfälle in derselben Kurve haben sich am 1. Mai auf der Kreisstraße 109 bei Todesfelde ereignet. Ein 20-Jähriger wurde dabei von einem anderen Motorradfahrer am Straßenrand erfasst und verletzt. Was über die Unfälle bekannt ist.