﻿Rossmann verzichtet zukünftig auf „Klimaneutral“-Label

Eine Frau geht an einer Rossmann-Filiale vorbei (Archivbild).

Die Drogeriekette Rossmann wird in Zukunft nicht mehr das Nachhaltigkeitslabel „Klimaneutral“ verwenden. Das teilt Firmenchef Raoul Roßmann in einem Interview mit. Das Siegel steht bereits länger in der Kritik.

