﻿Eröffnung auf Ende 2024 verschoben: Droht Amazons Mega-Logistikzentrum bei Rostock die Pleite?

Das neue Logistikzentrum von Amazon in Dummerstorf bei Rostock (Vordergrund) und das Zentrallager von Norma: Hier will Dummerstorf noch mehr Betriebe ansiedeln.

Es sollte längst einer der größten Job-Motoren des Landes werden, bis zu 1000 neue Arbeitsplätze wollte der Gigant vor den Toren Rostocks schaffen. Doch das wird frühestens Ende 2024 so weit sein – wenn überhaupt: Der US-Onlineriese Amazon hat offenbar Probleme mit seinem riesigen, noch im Bau befindlichen Logistikzentrum in Dummerstorf bei Rostock.

Ein Sprecher von Amazon bestätigte der Ostsee-Zeitung jetzt, dass sich die Eröffnung – geplant war sie bereits für 2021 – mindestens bis Ende kommenden Jahres verzögern werde. Hinter vorgehaltener Hand fragen sich selbst Entscheider in der Region bereits, ob Amazon den Standort überhaupt in Betrieb nehmen wird. Denn der Onlinehändler steckt in der Krise.

Logistikknoten für Amazon – auch für das Schweden-Geschäft

Amazon hat eine Fläche so groß wie fast 30 Fußballfelder gekauft. Darauf soll einer der zentralen Umschlagknotenpunkte in Norddeutschland entstehen. Auch Teile des Geschäftes in Skandinavien sollen über Dummerstorf abgewickelt werden, heißt es. Amazon arbeitet dafür bereits mit der Reederei Stena Line, die zwischen Rostock und Trelleborg unterwegs ist, zusammen. Einen „niedrigen dreistelligen Millionenbetrag“ verbauen die Amerikaner nach eigenen, früheren Angaben.

Doch offenbar stockt das Projekt: Die riesige Halle ist schon seit Monaten fertig. Zumindest äußerlich. Nun sagt ein Amazon-Sprecher: „Der Bau eines neuen Logistikzentrums ist ein Großprojekt, bei dem eine Verzögerung des offiziellen Starts nicht gänzlich auszuschließen ist und viele verschiedene Aspekte mit in Betracht gezogen werden.“ Ein konkretes Eröffnungsdatum will Amazon nicht nennen. Frühestens 2024 soll ein Teilbetrieb starten. Von 1000 neuen Jobs ist auch keine Rede mehr, sondern lediglich von „Hunderten“.

Bürgermeister: „Wir haben lange nichts gehört“

Die Verzögerungen sorgen für Unruhe. Auch in Dummerstorf. Der Bürgermeister der 7500-Seelen-Gemeinde, Axel Wiechmann (CDU), sagt: „Zuletzt haben wir vor einem Jahr gesprochen: Damals suchte Amazon Wohnungen für IT-Experten“, so Wiechmann.

1000 neue Jobs wollte Amazon bis September 2022 in Dummerstorf schaffen. Ausgeschrieben ist derzeit nicht eine einzige Stelle. © Quelle: Andreas Meyer

Ob er sich Sorgen macht? „Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ein solch riesiges, teures Projekt umsetzen, um es dann nicht selbst zu nutzen“, so Wiechmann.

Amazon in der Krise – weiteres Logistikzentrum abgesagt

Doch: Amazon muss sparen. Die Geschäfte entwickeln sich nicht so wie erwartet. Der Aktienkurs hat sich seit Mitte 2022 fast halbiert. Weltweit will Amazon deshalb mehr als 18.000 Arbeitsplätze streichen. Geschlossen werden in Deutschland unter anderem das Logistikzentrum Brieselang bei Berlin und der älteste Amazon-Standort in Europa in Regensburg. Mehr als 1000 Jobs gehen dadurch verloren.

Ende 2021 hatte der US-Riese – kurz vor dem ersten Spatenstich – bereits den Bau eines weiteren Logistikzentrums in Mecklenburg-Vorpommern abgesagt. Selbst Grevesmühlens Bürgermeister weiß bis heute nicht, weshalb die Amerikaner plötzlich abgesagt haben.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der Ostsee-Zeitung.