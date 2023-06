Könnte Schimmel enthalten: Gerolsteiner ruft Mineralwasser zurück

Kostenfrei bis 19:05 Uhr lesen

Abitur 2023

Waren die Aufgaben im Mathe-Abi in Schleswig-Holstein zu kompliziert?

Mitten in der mündlichen Prüfungsphase in Schleswig-Holstein wird Kritik an den Abitur-Klausuren im Fach Mathematik laut. Eltern und Schüler beklagen sich über zu komplizierte Aufgabenstellungen.