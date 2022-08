Atomkraftwerk in Bayern

Atomkraftwerk in Bayern

Laufzeitverlängerung: Eon signalisiert Gesprächsbereitschaft

Seit Jahren bereitet Eon sich technisch und organisatorisch auf die Stilllegung und den Rückbau des Kernkraftwerks in Niederbayern vor. Deshalb übt sich der Konzern in Zurückhaltung, wenn es um eine Laufzeitverlängerung geht – will aber gesprächsbereit bleiben.