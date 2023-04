﻿Erfolg dank Veggie-Boom: Wie sich die Rügenwalder Mühle neu erfunden hat

Bad Zwischenahn. Knapp 200 Jahre lang war im Traditionsunternehmen Rügenwalder Mühle eines sicher: Wir sind ein reiner Fleischbetrieb. Vor allem die Teewurst ist seit Jahrzehnten ein Verkaufsschlager des seit 1946 im Ammerland angesiedelten Betriebes. Eine eigentlich typische Fleischverkostung im Jahr 2010, zu der die Unternehmensspitze und Gesellschafter zusammengekommen war, brachte alles ins Wanken.

Patrick Bühr, Leiter für Forschung und Entwicklung, erzählt: „Hier kam dann die Frage auf, ob wir unsere Produkte nicht auch ohne Fleisch herstellen könnten? Schließlich haben auch wir zunehmend beobachtet, dass die Themen Tierwohl und Klimaschutz immer wichtiger wurden und wir einen nachhaltigeren Umgang mit unseren Ressourcen brauchen.“ Fleischproduktion im großen Stil und Massentierhaltung hätten einen schlechten Einfluss aufs Klima. „Uns war im Grunde klar, dass eine vegetarische Fleischalternative sinnvoll wäre“, so Bühr. Dennoch kann man sich die Atmosphäre an diesem Tag wohl so vorstellen, als würde der CEO von Volkswagen verkünden, in Zukunft nur noch Fahrräder zu produzieren. Kurzum: ein Kulturschock im Ammerland. Noch dazu beim größten Arbeitgeber der ländlichen Region.

Der lange Weg zur pflanzlichen Fleisch-Alternative

Unbestritten sei die Idee einer Firmenrevolution gleichgekommen, so Bühr: „Aber solche Runden sind dafür da, wilde Gedanken laufen zu lassen. Der Wunsch zur Transformation kam aber auch aus der Eigentümerfamilie selbst. Ihnen war klar, dass es ohne Wandel langfristig am Markt schwer werden würde.“

Auf die Idee folgte die Produktentwicklung. Ein paar Mitarbeiter begannen, vegetarische Alternativen auf pflanzlicher Basis zu entwickeln. Ein schwieriger Prozess, verrät Bühr: „Der Unterschied zwischen einem tierischen Protein und einem pflanzlichen Protein könnte größer nicht sein“, sagt Bühr. Viele Versuche scheiterten. Das Team blieb hartnäckig – und mit ihnen die Firmenspitze.

Mitarbeiter verkosten im Sensorikraum des Traditionsunternehmens neue vegetarische Produkte. Bei einem Fleischverkostungstermin im Jahr 2010 wurde die Idee der Veggie-Wurst geboren. © Quelle: Rügenwalder Mühle

Doch in Teilen der Belegschaft rumorte es, der Widerstand war gewaltig. Das zeigte sich nicht nur bei den sonst beliebten Verkostungen, die die Mitarbeiter in den ersten zwei Jahren scheuten. Bühr: „Erklären Sie mal Ihrem Fleischeinkäufer, er soll nur noch die Hälfte Fleisch einkaufen, und den Rest ersetzen wir durch pflanzliche Proteine. Das waren harte Diskussionen. Auch unsere Fleischer waren skeptisch, bangten um ihre Jobs.“ Dies sei eines der größten Themen bei der neuen Ausrichtung gewesen, sagt Unternehmenssprecherin Claudia Hauschild: „Bei jeder Transformation fragt sich der Einzelne: Wo bleibe ich da? Wird meine Kompetenz in Zukunft noch gebraucht?“

Doch der Konzern schaffte es, die Belegschaft mitzunehmen. Mehr noch – sie machte sie zum Kern des Erfolgs. Ohne das Fachwissen der Metzger gäbe es heute keine Veggie-Wurst von der Rügenwalder Mühle, ist die Sprecherin überzeugt: „Nur weil wir über Jahrzehnte mit unseren erfahrenen Fachkräften Fleischwurst produziert haben, sind wir heute überhaupt im vegetarischen Geschäft erfolgreich. Wir haben damals unsere Fleischer gebraucht und wir brauchen sie heute. Sie sind maßgeblich für diesen Erfolg verantwortlich. Sie wissen, wie eine gute Wurst schmecken muss – ob auf Fleisch- oder auf Pflanzenbasis.“

Kampfansage: „Wurst wird die Zigarette der Zukunft“

Ende 2014 war es so weit. Die vegetarische Mortadella kam auf den Markt. „Das war nicht ohne wirtschaftliches Risiko. Und lauten Applaus aus der Branche gab es dafür auch nicht. Wir wurden von vielen belächelt“, berichtet der Entwicklungschef. Doch als Rügenwalder Mühle schon nach kurzer Zeit von der Nachfrage überrannt wurde (Bühr: „Wir haben von den vegetarischen Waren mehr als das 20-fache abgesetzt“), wurden die Töne im Fleisch- und Neu-Veggie-Lager schärfer.

Christian Rauffus, der Mitte der 1990er Jahre die Firmenleitung des Familienunternehmens von seinen Eltern übernommen hatte und sich 2017 aus dem operativen Geschäft zurückzog, sagte 2014 beim Fleischerkongress: „Wurst wird die Zigarette der Zukunft sein.“ Dieser Satz habe hohe Wellen geschlagen, erinnert sich Bühr. Heute gäbe es darüber keine zwei Meinungen mehr, sagt er: „Veggie-Wurstprodukte sind vom Markt nicht mehr wegzudenken.“

Fleischkonsum in Deutschland sinkt

Und auch der Fleischkonsum in Deutschland sinkt stetig: Laut Statista lag der Verzehr pro Kopf im Jahr 2022 bei durchschnittlich 52 Kilogramm. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Berechnung im Jahr 1989.

Die Transformation hat den einst so beschaulichen Mittelständler nicht nur im Umsatz nach vorn katapultiert, sondern auch was die Zahl an neuen Mitarbeitern, zusätzlich benötigten Maschinen, neuen Verfahrenstechniken und die Organisation betrifft. Bühr: „Mit der großen Nachfrage und den damit verbundenen Herausforderungen hatten wir vor allem durch die enorm gestiegene Nachfrage während der Corona-Zeit richtig zu kämpfen.“

Ein Klassiker im vegetarischen Sortiment: Die gegarten Frikadellen von Rügenwalder Mühle. © Quelle: Rügenwalder Mühle

Heute gibt es zwei gleichwertige Produktionsflächen nebeneinander: für Veggie-Waren und für Fleischprodukte. Nur sieben Jahre brauchte es von der Markteinführung der ersten vegetarischen Wurst, bis Rügenwalder Mühle 2021 erstmals mehr vegane und vegetarische Waren als echte Fleischprodukte verkaufte. Daran hat sich seitdem nichts geändert. Patrick Bühr kann diese Erfolgsgeschichte manchmal selbst kaum glauben: „Wir haben uns in fast 200 Jahren immer wieder weiterentwickelt, um mit unseren Fleischprodukten erfolgreich zu sein. Mit unseren pflanzlichen Produkten haben wir das in nicht einmal zehn Jahren geschafft. Das ist unglaublich.“ Längst sind die Kritiker und Nein-Sager im eigenen Haus verstummt.

Die Klimabilanz der Veggie-Wurst Vegetarischer Fleischersatz ist in der Regel nicht nur gesünder für den Menschen (weniger Salz, weniger gesättigte Fettsäuren), sondern in jedem Fall weniger klimaschädlich. Eine Analyse des Öko-Instituts hat ergeben: Die konventionelle Fleisch-Mortadella von Rügenwalder Mühle sorgt pro 80-Gramm-Packung für einen CO2-Fußabdruck von 560 Gramm. Bei der vegetarischen Alternative liegt der Wert nur bei 340 Gramm und bei der veganen sogar nur bei 240 Gramm. Vegetarisch spart also demnach knapp 40 Prozent Emissionen im Vergleich zu Fleisch, vegan sogar 57 Prozent. Besonders Rindfleisch verursacht extrem hohe Treibhausgas-Emissionen. Ein Kilogramm Rindfleisch verursacht 7 bis 28 kg Treibhausgase. Andere Fleischarten nur etwa 4 Kilogramm CO2. Daher kommt der Forschung nach Fleischalternativen eine bedeutende Rolle zu. Wenn bis 2050 nur ein Fünftel des Pro-Kopf-Rindfleischkonsums durch Fleischalternativen aus mikrobiellem Protein ersetzt wird, könnte das die weltweite Entwaldung halbieren. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die vergangenes Jahr in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde.

Was können andere Unternehmen, die vor einem Transformationsprozess stehen, vom Ammerländer Betrieb lernen? „An Entscheidungen zu glauben, an Zukunft und Veränderung. Ein starres Weitermachen wie bisher führt Unternehmen in Sackgassen“, glaubt Bühr. Wichtig sei ebenso, auf den Konsumenten zu hören. „Wir haben zu einem guten Zeitpunkt einen Nerv in der Gesellschaft getroffen. Fridays for Future hat dann alles noch beschleunigt.“

Auf den eigenen Erfolg ruht sich in der Konzernzentrale in Bad Zwischenahn niemand aus. Stattdessen forscht das Unternehmen mit Nachdruck an einer neuen Technologie, verrät Bühr: das Fermentieren von Proteinen. „Diese können biotechnologisch unter Einsatz von Mikroorganismen in einem großen Tank, ähnlich wie beim Bierbrauen hergestellt werden“, so der Forschungsleiter. Dafür bräuchte man künftig noch weniger Wasser, weniger Platz und weniger Energie. „Diese Technologie wäre absolut nachhaltig und ein weiterer großer Sprung nach vorne.“

Mit dem Schweizer Startup Mirai Foods arbeitet Rügenwalder Mühle zudem an Fleisch aus dem Gärtank. Um künstliches Fleisch zu produzieren, werden einem Rind nach Angaben des Konzerns Stammzellen entnommen, und zwar ohne dass das Tier dafür sterben müsste. Diese Stammzellen sollen dann im Labor zu Muskel- oder Fettzellen herangereift und exponentiell vermehrt werden. Bisher können nur wenige Gramm Fleisch erzeugt werden, erklärt Bühr: „Das Potenzial ist riesengroß. Aber die EU muss dafür die gesetzliche Grundlage schaffen. In Singapur kann man diese Produkte schon heute kaufen, in Europa sind wir leider zu konservativ.“ Vor 2025 rechnet er nicht mit einer EU-Zulassung. Rügenwalder Mühle bleibt bis zum nächsten Boom also eine kurze Verschnaufpause.

Dieser Text erschien zuerst bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung