Stadlers historisches Geständnis

Mega-Projekt im Cottbuser Ostsee

Hier entsteht Deutschlands größte schwimmende Solaranlage

So ein Projekt hat Deutschland noch nicht gesehen: In der Lausitz entsteht in einem ehemaligen Tagebaugebiet ein 16 Hektar großer schwimmender Solarpark. Die Idee ist allerdings nicht das einzige spannende Projekt am Cottbuser Ostsee.