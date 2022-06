Die Fast-Food-Kette McDonald‘s ist in Russland beinahe passé. Doch ein russischer Nachfolger hat sich schon bereit gemacht, um die Restaurants zu übernehmen. Der Name ist noch nicht bekannt, dafür wurde nun das Logo veröffentlicht – und es erinnert manch einen an das altbekannte „M“.

Im Mai hatte die US-amerikanische Fast-Food-Kette McDonald‘s infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihr Geschäft in Russland aufgegeben. Doch das bedeutet nicht das Ende von Burgern und Pommes für die Menschen in Russland – denn ein Nachfolger aus Russland steht bereits in den Startlöchern.

Bereits an diesem Wochenende sollen 15 ehemalige McDonalds-Standorte in Moskau wiedereröffnet werden, unter neuem Namen und mit einem neuen Logo. Welcher Schriftzug die neuen Restaurants zieren wird, ist noch unklar – das Logo aber wurde an diesem Freitag veröffentlicht.

McDonald's-Nachfolger in Russland startet mit neuem Logo Die US-amerikanische Burger-Kette hat ihre Filialen in russische Hand verkauft. Nun sollen sie mit neuem Branding wieder eröffnet werden. © Quelle: Reuters

Es hat einen dunkelgrünen Hintergrund, auf dem sich ein roter Punkt sowie zwei orangene Striche befinden. Die Symbole sollen laut Angaben der Firma Sistema PBO, die die neue Kette managen soll, einen Burger und zwei Pommes darstellen. „Der grüne Hintergrund symbolisiert die Qualität der Produkte und des Service, an den unsere Gäste gewöhnt sind“, erklärte ein Sprecher der Firmer gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

McDonald‘s fast komplett aus Russland verschwunden

Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Netzwerken merkten bereits an, dass das neue Logo noch immer an das bekannte „M“ von McDonald‘s erinnern würde. Andere fühlen sich an die Flagge von Bangladesch erinnert. Diese führt ebenfalls einen roten Punkt auf dunkelgrünem Hintergrund. Andere sehen wiederum Parallelen zu den Logos bereits bestehender Marken.

Bereits im März hatte McDonald‘s sein Geschäft in Russland eingestellt, im Mai zog sich die Firma dann endgültig zurück. Dennoch gibt es noch immer einige wenige Restaurants der Kette an Standorten in Russland. Diese aber werden von Franchise-Nehmern betrieben. Da der Fast-Food-Konzern seine Markenrechte in Russland aufrechterhält, können sie ihr Geschäft auch weiterhin fortführen. McDonald‘s hat für die kommenden 15 Jahre die Option, seine Restaurants zurückzukaufen.

