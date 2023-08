Russlands Ölexporte und griechische Schiffe: „Putin verdient weiterhin prächtig“

Robin Brooks ist Chefökonom beim Institute of International Finance (IIF) in Washington. Zuvor arbeitete er unter anderem für Goldman Sachs und den Internationalen Währungsfonds (IWF). Im RND-Interview spricht Brooks darüber, wie Russland seine Kriegskasse weiterhin mit Ölexporten auffüllen kann, welche Rolle griechische Tanker dabei spielen und was der Westen tun kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Brooks, vor wenigen Tagen hat die Ukraine einen russischen Öltanker angegriffen. Welche Auswirkungen haben solche Angriffe auf Russlands Ölexporte?

Russland verschifft rund 45 Prozent seines Öls über das Schwarze Meer, und dieser Transport ist nach den Anschlägen deutlich teurer geworden. Der ukrainische Angriff tut Russland finanziell weh. Das erhöhte Risiko für die Öltanker führt zu höheren Versicherungskosten und trifft russische Schiffe genauso wie zum Beispiel kasachische Tanker. Öl aus Kasachstan macht etwa die Hälfte des gesamten Ölexports aus dem Schwarzen Meer aus – das Land erleidet nun eine Art Kollateralschaden. Die höheren Transportkosten führen dazu, dass Russland und Kasachstan weniger Geld aus dem Ölverkauf einnehmen. Wenn die Angriffe auf Öltanker im Schwarzen Meer anhalten, könnten sich einige Reeder auch ganz aus dem Schwarzen Meer zurückziehen, weil es ihnen zu heikel ist.

Hat das Auswirkungen auf den Ölpreis?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn das Exportvolumen im Schwarzen Meer drastisch sinkt, steigt der globale Ölpreis. Die Ukrainer müssten aber schon einen Öltanker versenken oder andere größere Anschläge verüben, um den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer zum Erliegen zu bringen. Erst dann werden wir eine deutliche Auswirkung auf den Ölpreis sehen. Die Ukraine ist sich dieser Gefahr bewusst und geht bei ihren Angriffen offensichtlich äußerst vorsichtig und präzise vor.

Die EU und die G7-Staaten hatten auch eine Preisobergrenze für russisches Öl eingeführt, um Russlands Einnahmen einzudämmen. Wie erfolgreich war dieser Schritt?

Der Preisdeckel hat den Preis für russisches Öl tatsächlich senken können. Aber Russland hat einfach mehr Öl gefördert, um den niedrigeren Preis auszugleichen. Der erhoffte Effekt ist also nicht eingetreten – Putin verdient weiterhin prächtig am Ölgeschäft. Das liegt auch daran, dass die Preisobergrenze von 60 US‑Dollar zu hoch angesetzt war. Länder wie Griechenland, Zypern und Malta hatten sich vehement gegen eine niedrigere Preisobergrenze ausgesprochen und sich durchgesetzt. In Kiew ist man nicht glücklich darüber, dass Russland weiterhin seine Kriegskasse mit Ölexporten füllen kann. Die ukrainischen Drohungen, weitere Schiffe im Schwarzen Meer anzugreifen, sind sozusagen ein Mittel, um den Preisdeckel doch noch etwas zu senken.

Russland hat seit Kriegsbeginn viel Öl nach China und Indien exportiert. Ist der Westen dagegen machtlos?

Gegen den Ölverkauf nach China kann der Westen kaum etwas tun, weil die Chinesen ihre eigene große Tankerflotte haben. China hat sich auch nicht dem Preisdeckel angeschlossen und könnte mehr Geld zahlen, wenn Russland das verlangt. Indien nutzt für den Öltransport westliche Tanker, vor allem von griechischen Reedern. Sie halten den Preisdeckel ein und gewährleisten, dass Putin weniger Geld für sein Öl erhält.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Westen verliert gerade die Kontrolle über das Tankergeschäft und das ausgerechnet an Russland. Robin Brooks, Chefökonom am Institute of International Finance

Griechische Reedereien haben bereits zu Beginn des Krieges russisches Öl exportiert. Hat sich das geändert?

Wir sehen immer häufiger, dass griechische Reeder ihre Schiffe an Russland oder an komplizierte Firmengeflechte mit unklaren Eigentumsverhältnissen verkaufen und sich aus dem Russland-Geschäft zurückziehen. Im Schwarzen Meer sehen wir das ganz deutlich, und das ist ein großes Problem. Denn nur wenn der Westen die Kontrolle über die Tankerflotte behält, kann er auch sicherstellen, dass die Preisobergrenze eingehalten wird. Zuletzt transportierten griechische Tanker noch 45 Prozent des russischen Öls im Schwarzen Meer. Der Westen verliert gerade die Kontrolle über das Tankergeschäft und das ausgerechnet an Russland.

Warum verkaufen die Griechen die Tanker überhaupt?

Russland hat sich im vergangenen Jahr mit Öl und Gas dumm und dämlich verdient und sitzt jetzt auf dem Geld. Viele der griechischen Tanker sind 20 bis 25 Jahre alt und längst abgeschrieben. Es ist beinahe unmöglich, für diese alten Schiffe noch eine Versicherung zu bekommen. Für die Griechen ist das eine willkommene Gelegenheit, die alten Tanker für ziemlich viel Geld loszuwerden. Die Russen wiederum wissen, dass sie bisher von den griechischen Schiffen abhängig und verwundbar waren. Wenn ihnen die Schiffe gehören, können ihnen Preisdeckel und Sanktionen egal sein.

Was kann die EU tun?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die EU sollte vorschreiben, dass Tanker nur an westliche Unternehmen verkauft werden dürfen. Außerdem sollte die Preisobergrenze für russisches Öl um 10 Dollar auf 50 Dollar gesenkt werden. Einflussreiche EU‑Länder wie Deutschland und Frankreich müssen der griechischen Regierung klarmachen, dass der Preis für russisches Öl sinken muss. Es ist unfassbar, wenn dies am Veto aus Griechenland scheitert.

Russland könnte als Reaktion das Ölgeschäft einstellen und damit die Preise in die Höhe treiben.

Russland wagt es nicht, den Ölexport einzustellen, weil es dringend auf die Einnahmen angewiesen ist. Putin wird bei einer Preisobergrenze von 50 US‑Dollar genauso viel Öl exportieren – vielleicht sogar mehr. Moskau kann auch die Ölförderung nicht stoppen, denn die Ölquellen lassen sich nicht so einfach schließen. Das ist sehr kompliziert, und die Wartung der alten Ölquellen ist teuer. Auch gibt es in Russland keine Möglichkeit, größere Mengen Öl zwischenzulagern. Putin hat also keine Wahl, er muss das Öl verkaufen.

Mit einem Ölembargo wäre der Krieg längst vorbei, weil Putin ihn nicht länger bezahlen könnte. Robin Brooks, Chefökonom am Institute of International Finance

Sind die anhaltenden Ölexporte auch der Grund, warum Russland entgegen allen Prognosen nicht pleitegegangen ist?

Die Ölexporte sind für Russland so entscheidend, dass sie tatsächlich den Staatsbankrott verhindert haben. Zu Beginn des Krieges gab es eine Debatte, ob ein Embargo gegen russisches Öl und Gas verhängt werden sollte. Deutsche Politiker befürchteten einen Zusammenbruch der Industrie und Massenarbeitslosigkeit. Russland ist wie eine Tankstelle, die vorgibt, ein Land zu sein. Dieser Satz des US‑Senators John McCain beschreibt Russland perfekt. Wenn den Russen die Einnahmen aus dem Ölgeschäft wegbrechen, haben sie nichts mehr. Es gäbe die schlimmste Wirtschaftskrise der Geschichte, die Währung würde kollabieren, die Inflation drastisch steigen und die Zentralbank müsste die Zinsen exorbitant erhöhen. Es ist fast unmöglich, einen Angriffskrieg zu führen, wenn einem die Wirtschaft unter den Füßen wegbricht. Mit einem Ölembargo wäre der Krieg längst vorbei, weil Putin ihn nicht länger bezahlen könnte. Jetzt verdient Russland gut und kann den Krieg in die Länge ziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es andere Wege, um Russlands Kriegskasse auszutrocknen?

In diesen Tagen wird vermehrt über das Schließen von Schlupflöchern bei den Exporten nach Russland diskutiert. Nachdem Deutschland einen Großteil seiner Produkte nicht mehr nach Russland exportiert, sind plötzlich die Exporte nach Kirgisistan explodiert. Ein großer Teil davon scheint dann nach Russland weitergeleitet zu werden. Leider sind diese Warenströme sehr schwer zu kontrollieren. Beim Ölhandel ist das einfacher, weil es weltweit nur 500 Tanker gibt. Und wenn Putin die Einnahmen aus dem Ölgeschäft wegbrechen, kann er auch nichts mehr kaufen und die Exporte gehen zurück.