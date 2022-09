Waffenkonzern Kalaschnikow meldet Rekordjahr

Kultur leben - Tipps für Kiel und die Region am 29. September

Ein langes Wochenende mit vielen kulturellen Angebot steht bevor - im Theater Kiel steht am Freitag die Fallada-Premiere an, während Michael Patrick Kelly in die Kieler Wunderino-Arena lockt. Und es stehen in diesen Tagen viele weitere Kulturtermine zur Auswahl, die wir in unseren wöchentlichen Konzert- und Theater-Überblicken sammeln.