Continental verkauft Werk in Russland

Hannover/Kaluga. Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ist beim geplanten Rückzug aus Russland einen wichtigen Schritt weiter. Das Werk in der Stadt Kaluga mit 1100 Beschäftigten wurde an das russische Unternehmen S8 Capital verkauft, wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Wie viele andere Unternehmen reagierte Contil mit dem Entschluss auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

In dem Werk fertigte Continental Pkw-Reifen und produzierte Klima-, Servolenkungsleitungen sowie Teile für Luftfedersysteme für den russischen Markt. Außerdem ist die Vertriebsgesellschaft für Reifen in Moskau Teil des Verkaufs. Die Transaktion sei von den zuständigen Behörden genehmigt, hieß es weiter. Über den Kaufpreis sowie weitere Details hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Continental besitzt damit nach eigenen Angaben weiter Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Tachographen in Tschistopol mit rund 10 Beschäftigten. Hierbei befinde sich der Verkaufsprozess in einem fortgeschrittenen Stadium, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen stünden noch aus, hieß es. Darüber hinaus gebe es noch Vertriebsbüros in Moskau mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch hier werde weiterhin ein kontrollierter Rückzug angestrebt.

Massiver Druck der russischen Behörden

Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges hatte Continental einen „kontrollierten Rückzug vom russischen Markt“ beschlossen. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg hatte Continental die Reifenproduktion in Kaluga gestoppt – doch dann wurde wegen massiven Drucks der Behörden die Fertigung nach einigen Wochen wieder hochgefahren. Das berichtete zuletzt die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ). „Mitarbeitern und Führungskräften unserer Tochtergesellschaft in Russland drohten harte strafrechtliche Konsequenzen, sollten sie darauf verzichten, die dortige Nachfrage zu bedienen“, berichtete ein Continental-Sprecher.

Deshalb habe die Tochter seit April 2022 „je nach lokaler Nachfrage“ die Produktion von Pkw-Reifen „im Bedarfsfall“ eigenständig temporär wieder aufgenommen, so die HAZ. Etwa der Nachschub mit Rohstoffen und die Entlohnung der Belegschaft würden vom Management in Kaluga organisiert, hieß es vor einigen Monaten. Im vergangenen Jahr musste der Continental-Konzern wegen des russischen Werks in seiner Bilanz Wertberichtigungen in Höhe von 87 Millionen Euro vornehmen.

Vor Kurzem hat auch Volkswagen seine Fabrik in Kaluga abgegeben. Sie wurde an die Handelsgruppe Avilon veräußert. Die Produktionsstätte galt als der wichtigste Vermögenswert des VW-Konzerns in Russland.

RND/HAZ/dpa