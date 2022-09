Toyota macht Werk in St. Petersburg dicht – will das Land aber nicht verlassen

St. Petersburg. Der japanische Automobilhersteller Toyota schließt sein Werk in der russischen Metropole St. Petersburg. Das gab das russische Ministerium für Industrie und Handel in einer Erklärung bekannt. Der Hersteller bestätigte die Schließung des Werkes. Toyota hatte bereits im März dieses Jahres seine Produktion in St. Petersburg angehalten. Der Hersteller führte damals Störungen der Lieferkette und das Verbot von Fahrzeugimporten nach Russland als Gründe an.

In der Erklärung des russischen Ministeriums hieß es zudem, Toyota werde alle seine „sozialen Pflichten“ erfüllen und einigen Mitarbeitenden Extrazahlungen anbieten. Auch der Service und Betrieb von Werkstätten für Autos der Marken Toyota und Lexus sowie der Verkauf werde demnach aufrechterhalten.

Das Toyota-Werk hatte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters die Produktionskapazität für 100.000 Fahrzeuge im Jahr. Was mit dem Werk geschieht, ist noch unklar. Laut der russischen Zeitung „Kommersant“ denken die russischen Behörden darüber nach, das Gelände zu kaufen.

