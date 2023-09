Trotz Sanktionen: Russlands Wirtschaft wächst wieder

Berlin. Keine Frage, die westlichen Sanktionen gegen Russland zeigen Wirkung, wenn auch erst auf langer Strecke. So hat der Greifswalder Wissenschaftler Helmut Klüter gerade in einer fast 200 Seiten starken Studie Fakten zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Russland zusammengetragen. „Anders als vom Regime behauptet, ist das Land schwer getroffen“, sagte der Russland-Kenner gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Er führt in seiner Studie 200.000 bis 250.000 russische Unternehmen an, die infolge des Krieges und der westlichen Sanktionen zusammengebrochen sind. Über 700.000 Fachkräfte sind ins Ausland abgewandert. Die börsennotierten russischen Unternehmen haben 2022 fast 40 Prozent ihres Marktwertes verloren. Klüter: „Der Kapital­abfluss ins Ausland hat mit 63,7 Milliarden Dollar einen neuen Rekord erreicht.“

Russische Wirtschaft erweist sich als erstaunlich widerstandsfähig

Dennoch erweist sich die russische Wirtschaft nach wie vor als erstaunlich widerstandsfähig: So ist sie im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 4,9 Prozent gewachsen, wie die Statistikbehörde Rosstat mitteilte. Damit sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erstmals wieder auf Wachstumskurs, nachdem es zuvor vier Quartale in Folge geschrumpft war, berichtet die Deutsch-Russische Außenhandelskammer unter Bezug auf das Wirtschaftsportal RBC.

Am stärksten legten demnach der Personenverkehr (+19,8), der Großhandel (+12,5) und das verarbeitende Gewerbe (+11,3 Prozent) zu. In der Baubranche betrug das Plus 9,8 und im Einzelhandel 9,0 Prozent. Zudem ist die Inflationsrate laut Statista im Juli 2023 auf 4,3 Prozent zurückgegangen, gegenüber 15,1 Prozent vor einem Jahr.

Der Volksmund kontert die Teuerungen mit Witzen: „Als Lukaschenko sagte, dass er die Krim als russisch anerkennt, beschloss Gazprom, den Gaspreis für Belarus nicht mehr zu erhöhen. Nun frage ich mich, was ich sagen muss, damit der Gaspreis für unsere Gemeinschaftswohnung nicht mehr steigt.“