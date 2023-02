US-Konzern Wolfspeed kündigt Bau moderner Chipfabrik im Saarland an

Kein Sprit mehr aus Russland: Was der EU-Boykott für Deutschland bedeutet

Wegen des Kriegs in der Ukraine kappt die Europäische Union die nach und nach die Rohstoffgeschäfte mit Russland. Als nächster Schritt steht ein Importstopp für Diesel und Co. an. Welche Auswirkungen hat das Embargo in Deutschland? Steigen nun die Preise an der Zapfsäule?