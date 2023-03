﻿Sachsen will Solarindustrie mit europaweitem Bündnis ausbauen

China dominiert aktuell den weltweiten Markt der Photovoltaikanlagen. Auch in Deutschland stammt ein Großteil der Anlagen aus China. Das Bundesland Sachsen will das ändern – und strebt dafür ein neues Bündnis in ganz Europa an.

Brüssel/Leipzig. Sonnenkönig China: 87 Prozent aller Photovoltaikanlagen, die nach Deutschland importiert werden, kommen laut Statistischem Bundesamt von dort. Weltweit sind es nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) immerhin noch acht von zehn Anlagen. Kein Zweifel – das Reich der Mitte dominiert den Markt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch warum ist das so? Zuallererst, weil das von der Kommunistischen Partei regierte Land in den vergangenen zehn Jahren die enorme Summe von rund 50 Milliarden Euro in die Herstellung von Solarmodulen investiert hat. Dadurch sitzen die führenden Hersteller der Welt nun in China. Darüber hinaus ist das Land auch der weltweit größte Produzent von Silizium und verfügt über gigantische industrielle Produktionskapazitäten. Peking pumpt aber nicht nur Milliarden in die Nutzung der Sonnenenergie, sondern beispielsweise auch in den Ausbau der Windkraftleistung.

Was, wenn China Taiwan angreift?

Für den Weltmarkt hatte das zunächst positive Folgen: Die Kosten für Solarstrom sind um 80 Prozent gefallen. Gleichzeitig nehmen aber die Befürchtungen angesichts der ambivalenten Haltung Pekings gegenüber Putins Krieg in der Ukraine zu: Ohne Chinas Gnaden gehen nämlich bei der geplanten Energiewende in Deutschland und Europa buchstäblich die Lichter aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Sollte Peking nun Russlands Beispiel folgen und das in seinen Augen abtrünnige Taiwan überfallen (wodurch weitere drei Prozent der Importe nach Deutschland wegfielen), wäre die Ausgangslage des Westens noch viel schlechter. Dabei sieht die Solarenergiestrategie der Europäischen Union (EU) vor, die jährliche Produktion von Photovoltaik bis 2025 auf mehr als 320 Gigawatt und bis 2030 auf 600 Gigawatt auszubauen.

2012 den Stecker (vorerst) gezogen

Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, sieht diese Abhängigkeit von China als ein selbst gemachtes Elend. Denn 2012 habe die damalige CDU/FDP-Bundesregierung bei der Photovoltaik den Stecker gezogen. „Der deutsche Markt brach dadurch um 85 Prozent ein. 80.000 Photovoltaik-Jobs wurden in Deutschland vernichtet“, erinnert Quaschning. Das vor den Toren Leipzigs im Kreis Anhalt-Bitterfeld gelegene „Solar Valley“ wurde von einer regelrechten Pleitewelle überrollt. Davon erholt hat sich der deutsche Photovoltaikmarkt nur langsam.

Deutsch-dänisches Fährunternehmen fährt ab 2024 rein elektrisch auf der Vogelfluglinie Das deutsch-dänische Fährunternehmen Scandlines will eine neue Hightech-Frachtfähre zum Einsatz bringen. Die Super-Batterie soll nur 17 Minuten Ladezeit benötigen. Jetzt mit RND+ lesen

Immerhin: Das Know-how für die Solarmodulproduktion sei noch da, sagt der Energie-Experte. Mit Solarwatt beispielsweise sitzt einer der letzten verbliebenen deutschen Photovoltaik-Systemanbieter in Dresden. Etwa ein Fünftel aller Anlagen in deutschen Eigenheimen kommt von der Elbe. Rund 800 Mitarbeiter arbeiten hier. Etwa neun Millionen Solarmodule und 20.000 Speicher hat Solarwatt bisher verbaut. Mit dem Schweizer Solarmodulhersteller Meyer Burger Technology ist 2021 sogar einer der Großen in der Branche nach Freiberg und Bitterfeld-Wolfen zurückgekehrt, hat 145 Millionen Euro investiert und 3500 Arbeitsplätze geschaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bundesregierung müsse nun langfristig die Weichen stellen, fordert Quaschning und warnt vehement: „Sollte uns China keine Solarmodule mehr liefern, ist die Energiewende in Deutschland gestorben.“

„Kern der europäischen Solar-Renaissance“

Ein Drittel des künftigen Energiebedarfs Deutschlands soll nämlich die Photovoltaik abdecken. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Zwar hat die Produktion von Solarmodulen in Deutschland in den ersten drei Quartalen 2022 um rund 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt. Doch das dürfte kaum reichen. Lediglich 12 Prozent der gesamten Stromeinspeisung in Deutschland kamen in diesem Zeitraum aus der Photovoltaik.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dabei wächst auch die Nachfrage privater Nutzer in Deutschland. Laut Umfrage des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) kann sich mittlerweile etwa die Hälfte aller privaten Immobilienbesitzer vorstellen, selbst erzeugten Solarstrom bedarfsgerecht zu speichern.

Auf Initiative Sachsens hat der Bundesrat deshalb im vergangenen Herbst einem Entschließungsantrag zum Wiederaufbau einer europäischen Solarindustrie zugestimmt. Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) sieht in der Photovoltaik eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende in Europa. Er fordert für Sachsen: „Der Freistaat soll der Kern der europäischen Solar-Renaissance werden.“ Das Bundesland verfüge über international erfahrene Unternehmen der Solarindustrie, über eine exzellente Forschungslandschaft und sei führender Halbleiterstandort in Europa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Startschuss für neues Netzwerk

Dafür will Sachsen auch mit anderen europäischen Solarindustrie-Regionen zusammenarbeiten. Das Ganze nennt sich Solar Industry Regions Europe (Sire) und bündelt die spezifischen Stärken der einzelnen Standorte. Das Gründungspapier dafür wurde am Mittwoch in Brüssel unterzeichnet. Mit Andalusien (Spanien), Kärnten (Österreich), Liberec (Tschechien), Grand Est (Frankreich), aber auch Sachsen-Anhalt bildet der Freistaat den Kern des neuen Netzwerks. Weitere europäische Regionen können beitreten. Die Verhandlungen dafür laufen laut Günther beispielsweise mit Sizilien und Slowenien.

Das Netzwerk soll helfen, die Kompetenzen zu bündeln und Synergien zu schaffen, aber auch stark gegenüber der EU auftreten. Beispielsweise könnten die Kammern in Sachsen Unterstützung geben, wenn sich in Andalusien Engpässe bei der Ausbildung von Fachkräften ergäben. „Auf dem Weg dahin muss Europa seine einseitige Abhängigkeit von Ostasien, insbesondere von China, überwinden und Antworten auf die Hunderte Milliarden Dollar schweren Subventionsprogramme der USA finden“, sagte Günther in Brüssel, wo er EU-Kommissarin Kadri Simson ein Positionspapier übergab. Von der EU-Kommission wird darin der Einsatz für weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen, die Reduktion einseitiger Abhängigkeiten und die stärkere Bekämpfung des Fachkräftemangels gefordert.

IW: China kann auch nicht ohne den Westen

Das Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) rät indes in Sachen China zu mehr Gelassenheit. Eine Anfang der Woche veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss: China kann umgekehrt eben auch nicht ohne den Westen – vor allem bei der Technologieproduktion. 2021 importierte das Land Halbleiter im Wert von 433 Milliarden US-Dollar, davon 32 Prozent aus dem Westen. Zähle man die Computerchips aus Taiwan dazu, steige dieser Anteil sogar auf 68 Prozent. Mit anderen Worten: Kommt es wirklich zum schlimmsten Szenario, dann verfügt der Westen durchaus über Druckmittel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.