﻿Zweitgrößter Stahlhersteller will Deutschlands CO2-Emissionen um ein Prozent senken

Bald ein Bild der Vergangenheit? Hier schaufelt ein Mitarbeiter im Stahlwerk der Salzgitter AG Sand in eine Abstichrinne am Hochofen.

Salzgitter. In den nächsten zehn Jahren will Deutschlands zweitgrößter Stahlhersteller, die Salzgitter AG, seine Produktion grundlegend umbauen und sich von den traditionellen Hochöfen verabschieden. Wie das niedersächsische Umweltministerium mitteilt, sollen dadurch rund 95 Prozent der aktuell acht Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen des Unternehmens eingespart werden – das wären rund 10 Prozent der gesamten Emissionen in Niedersachsen und ein Prozent der Emissionen deutschlandweit. Dafür greifen Land und Bund tief in die Tasche – und fördern das Projekt und die dafür nötige Infrastruktur nach neuesten Plänen mit insgesamt mehr als 3 Milliarden Euro.

„Ich bin froh, dass wir in Niedersachsen auch hier Vorreiter sind, um gemeinsam mit der Industrie unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen“, sagte der niedersächisches Energie- und Klimaschutzminister Christian Meyer (Grüne) bei seinem Besuch der Salzgitter AG. Statt mit Kohlenstoff soll das Eisen in Salzgitter künftig mithilfe von Wasserstoff erzeugt werden.

Eisenerzeugung mithilfe von Wasserstoff: Wie geht das?

Salcos (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) nennt sich das innovative Verfahren, das auf dem niedersächsischen Werksgelände bereits praktisch getestet wird. Dabei reagiert der Wasserstoff in einer sogenannten Reduktionsanlage mit dem Sauerstoff im Eisenerz und wandelt dieses in Eisenschwamm um, der dann in einem Elektrolichtbogenofen eingeschmolzen werden kann. „Ich bin überzeugt davon, dass diesem innovativen Weg über Direktreduktion und Elektrostahlöfen die Zukunft gehört“, sagt Minister Meyer.

Für die Salzgitter AG ist die Umstellung das größte Investitionsprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gehe um mehrere Milliarden Euro. „Wir tun das, um die Stahlproduktion in Niedersachsen zu sichern“, sagt Konzernchef Gunnar Groebler. Aufgrund seiner Bedeutung für den Klimaschutz haben das Land Niedersachsen und das Bundeswirtschaftsministerium vereinbart, das Projekt mit bis zu einer Milliarde Euro zu fördern. „Mit erneuerbaren Energien und technischer Innovation werden Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen“, betonte Energieminister Meyer.

60 Genehmigungen fehlen noch

Schon 2026 solle der erste Hochofen abgelöst werden. Doch dafür fehlen aktuell noch die Voraussetzungen. Neben dem Bau einer Direktreduktionsanlage, eines Elektrolichtbogenofens und eines Elektrolyseurs zur Erzeugung von Wasserstoff auf dem Gelände in Salzgitter muss das Werk auch noch besser angebunden werden. Benötigt werden eine Starkstromleitung von der Küste nach Salzgitter, eine neue Gasleitung sowie die Anbindung an künftige Wasserstoffpipelines. Damit soll Wasserstoff aus erneuerbaren Energien auch in den Südosten von Niedersachsen transportiert werden. „Über 60 Genehmigungen gilt es hier gemeinsam zu besprechen, nur für die Stufe eins unserer Transformation“, erklärt Groebler. Man wolle keine Abkürzungen nehmen, er nehme die Gespräche als „extrem konstruktiv“ wahr, stellt der Vorstandsvorsitzende klar.

Schon mit Abschluss der ersten Projektphase könnten dann jährlich bis zu 1,9 Millionen Tonnen CO2-armen Rohstahls produziert und so bereits ein Drittel der CO2-Emissionen vermieden werden. Bis die nötigen Mengen an grünem Strom verfügbar sind, könne man die Anlagen auch mit Erdgas betreiben, so Groebler, dafür gebe es bereits eine Pipeline nach Salzgitter.

