Wirtschaftsinstitute: Sanktionen gegen Iran und Russland wirken

Holstein Kiel ist auf dem Weg zu besinnlichen Weihnachten

Vier Spieltage sind in der Zweiten Liga noch zu gehen, dann endet aufgrund der Winter-WM in Katar bereits die Hinrunde. Holstein Kiel hat sich in eine ordentliche Ausgangslage gebracht, um auf den Spitzenplätzen zu überwintern. In den letzten Duellen sind Siege gegen direkte Konkurrenten Pflicht, um den nächsten Schritt zu gehen. Die Zuversicht bei der KSV dafür ist groß. Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.