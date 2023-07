Schnelles Internet: Wer hat den besten Festnetztarif?

Frankfurt am Main. Wenn’s ums Streamen und das Herunterladen großer Datenmengen geht, dann kommt nach wie vor das gute alte Festnetz ins Spiel. Neun von zehn Haushalten haben mittlerweile einen Breitbandanschluss. DSL ist noch immer beliebt. Doch die Branche hat sich auf den Weg ins Glasfaserzeitalter gemacht.

Neben den bundesweit agierenden großen vier (Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1, O2-Tele­fonica) setzen auch zahlreiche regionale Akteure auf die superschnellen Leitungen. Wir erläutern, worauf es für die Nutzerinnen und Nutzer ankommt.



















Welcher Anbieter hat die besten Festnetzanschlüsse?

Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Unter den bundesweit aktiven Anbietern liegt Vodafone mit seinem Kabelangebot bei zwei der drei wichtigsten aktuellen Tests der Fachblätter „Connect“, „Chip“ und „Computer Bild“ vorne. Beim am Donnerstag von „Connect“ veröffentlichten Test rangiert die Deutsche Telekom (912 von 1000 möglichen Punkten) knapp vor den Düsseldorfern (901). Wobei Letztere bei der Download­geschwindigkeit, der für viele Kunden maßgeblichen Kategorie, immer die Nase deutlich vorne haben.

Woher kommt diese Überlegenheit?

Vodafone setzt beim schnellen Internet auf die Kabelnetze, die nach wie vor auch die Signale fürs lineare Fernsehen übertragen. Diese Technik macht mit einem neuen digitalen Verfahren (DOCSIS 3.0/3.1) Übertragungsgeschwindigkeiten bis in die Region von 1000 Megabit (Mbit) pro Sekunde möglich. Solche Datenraten – und weit darüber hinaus – sind ansonsten nur noch mit Glasfaserleitungen möglich. DSL-Leitungen, mit denen ein Großteil der Festnetz­leitungen betrieben werden, sind erheblich langsamer.

Was ist noch wichtig?

Auf eine hohe Upload­geschwindigkeit legen zunehmend mehr Nutzer großen Wert. Das hat viel mit Homeoffice-Erfahrungen während der Pandemie zu tun. Etwa wenn es während eines Videochats darum geht, Fotos oder Grafiken zu präsentieren. Oder wenn der Nutzer mit einem Cloudspeicher oder einem virtuellen Netzwerk (VPN) arbeitet. Hier haben die „Connect“-Tester für die Telekom Spitzenwerte ermittelt. Gleiches gilt für die Latenzzeiten, also die Verzögerung beim Hin- und Herschicken von Daten, was vor allem für Computer­spieler wichtig ist.

Wie sieht es mit der Zuverlässigkeit aus?

Das ist für viele Nutzer extrem wichtig. Es ist ärgerlich, wenn am Samstagabend der Netflix-Film ruckelt und der Stream sogar komplett abbricht, was in Familien passieren kann, wenn gleichzeitig mit mehreren Geräten hohe Datenmengen abgerufen werden – etwa UHD-Filme und Onlinegames. Hier bewegen sich die großen vier auf einem ähnlich hohem Niveau. Sie erreichen bei „Connect“ zwischen 521 (Vodafone) und 539 (Telekom) von 573 möglichen Punkten. Noch im vorigen Jahr ruckelte es bei Vodafone deutlich häufiger.

Was sind die Gründe fürs Ruckeln?

Hier kommen die Nachteile der Kabeltechnik zum Tragen: In einem Wohnviertel müssen sich Nutzer die Zuleitungen teilen. Das kann zu Überlastungen führen, wenn viele Haushalte gleichzeitig streamen. Vodafone hatte damit vor allem während der Pandemie zu kämpfen, als die Internetnutzung in die Höhe schoss.

Wie reagierte das Unternehmen auf Beschwerden?

Es brachte ein Ausbauprogramm auf den Weg: „Wir haben die Herausforderungen erkannt und mit gezielten technischen Maßnahmen behoben: Unsere Techniker haben Tausende zusätzliche Netzsegmente geschaffen und Glasfaser noch näher zum Kunden gebracht“, sagte Deutschland-Chef Philippe Rogge dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er fügt hinzu: „Wir werden die technischen Vorteile unserer Gigabit-Infrastruktur noch weiter ausspielen, um die durchschnittlichen Bandbreiten, die unsere Kunden zu Hause zuverlässig nutzen können, weiter zu erhöhen.“

Wie gut sind die regionalen Anbieter?

Sie setzen fast nur noch auf Glasfaserleitungen, die bis zum Hausanschluss führen. Das macht extrem schnelle Anschlüsse möglich. „Chip“ sieht beispielsweise in Niedersachen, NRW und Hessen die Deutsche Glasfaser vorn. Das Unternehmen ist allerdings nicht überall in den drei Bundesländern aktiv. Die Leitungen werden gezielt in ländlichen Regionen und in Stadt­rand­gebieten verlegt, die zuvor unterversorgt waren. Bei „Connect“ kommt Wilhelm.tel unter den Regionalanbietern auf den ersten Platz, mit der selten vergebenen Bewertung „überragend“ und 951 Punkten. Die Marke der Stadtwerke Norderstedt ist auch in Hamburg sowie in Teilen von Niedersachsen, NRW und Schleswig-Holstein aktiv. Ganz knapp wiederum vor der Deutschen Glasfaser (ebenfalls „überragend“).

Ein leidiges Thema. Die Messungen in den drei Tests zeigen, dass die realen Geschwindig­keiten oft deutlich unter dem Tempo liegen, das in der Werbung angegeben wird. Nicht selten wird auch bei Kabelanschlüssen nur die Hälfte erreicht, wenn das Netz eher dürftig ausgebaut ist. Bei DSL-Leitungen spielt eine Rolle, wie weit der Anschluss vom nächsten Verteilkasten entfernt ist. Je weiter, desto langsamer wird er. Häufig liegt es aber auch an der Situation im Haus. Ein schwaches WLAN kann die Geschwindigkeit massiv drosseln. Experten empfehlen, ein LAN‑Kabel an den Router anzuschließen, um zu klären, wie schnell die Daten tatsächlich am Anschluss fließen. Ist es dauerhaft deutlich weniger als versprochen, können Kunden ihre Zahlungen kürzen oder sogar ihren Vertrag vorzeitig kündigen.

Wie finden Verbraucher den für sie besten Anbieter?

Wichtig ist, dass Verbraucher sich einen Überblick über die Angebote vor Ort verschaffen. Zudem sollten sich Nutzer genau überlegen, wieviel Internettempo wirklich benötigt wird und wie viel sie dafür zahlen wollen. So sind die preiswerten Tarife mit „nur“ 50 Megabit noch immer die beliebtesten hierzulande. Hilfreich sind hier Vergleichsportale wie Verivox oder Check 24. „Computer Bild“ sieht über alle typischen Angebote hinweg das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Kabelangebot von Vodafone und empfiehlt auch den Gigabit-Tarif von Pyur, dem zweiten Kabelnetzbetreiber, der in vielen Ballungsgebieten aktiv ist. „Chip“ kategorisiert den 50-Mbit-Vertrag von O2 als „Preistipp“.