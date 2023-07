﻿Schufa: Bonitäts-Auskunft jetzt ganz einfach per App

Berlin/Wiesbaden. Wer Auskunft über seine von der Schufa gespeicherten Daten zur eigenen Kreditwürdigkeit bekommen möchte, kann das nun jederzeit online tun. Am Dienstag stellte die Kreditauskunftei einen neuen Service vor: Eine App der Schufa-Tochter Bonify, in der unter anderem der sogenannte Basisscore angezeigt wird.

Es sei der zentrale Wert zur Einschätzung der Bonität, sagte die Schufa-Vorstandsvorsitzende Tanja Birkholz bei Vorstellung der App in Wiesbaden. Im Idealfall liegt der Wert so nahe an 100 Prozent wie möglich. Nun reicht ein Blick aufs Handy, um zu erfahren, ob man sich im grünen Bereich befindet - und die Wahrscheinlichkeit damit vergleichsweise hoch ist, einen Kredit wieder zurückzahlen zu können.

Schufa verspricht Transparenz

Ziel sei, die „Transparenz zu erhöhen und den Menschen künftig mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben“, sagte Birkholz. Die App sei nun bereits ein „zweiter Meilenstein“ in der Transparenzoffensive der Schufa. Beim ersten Meilenstein handele es sich um den 2022 eingeführten Score-Simulator, der im Internet abrufbar ist und der dabei helfen soll, die Bonitäts-Berechnung der Schufa zu verstehen.

Damit Verbraucherinnen und Verbraucher den Basisscore jederzeit einsehen können, müssen sie sich zunächst für die App registrieren, hinter der die Ende 2022 gekaufte Finanzplattform Bonify steht. Birkholz versicherte, dass Bonify dabei ein eigenes Datenmodell habe. „Ohne explizite Einwilligung fließen keine Daten von der Schufa zu Bonify und umgekehrt“, so die Schufa-Chefin.

So funktioniert die App

Wer sich registrieren will, braucht entweder einen Personalausweis oder kann das mittels Identifikation übers Bankkonto tun. Einmal in der App, zeigt sie nicht nur den Basisscore an, sondern auch den Vergleich zu anderen: Wie gut schneide ich meinem Bundesland ab - und wie gut im deutschlandweiten Vergleich? Die Nutzung der App ist kostenlos. Die Möglichkeit, einmal im Jahr eine kostenlose schriftliche Auskunft zu erhalten, gibt es weiterhin.

Wer sich bei Bonify nicht registrieren wolle, könne sich noch gedulden, bis es den Service bei der Schufa selbst gebe, kündigte Birkholz an. Denn die Auskunftei will noch weitere Schritte gehen: Ab 2024 ist ein Benachrichtigungsservice geplant, der über Push-Nachrichten auf dem Handy laufen soll. Wer einen negativen Eintrag hat, kann dann proaktiv informiert werden. Außerdem soll es künftig die Möglichkeit geben, den Score durch zusätzliche Angaben von Daten verbessern zu können. Birkholz betonte, dass dabei immer die Initiative vom Verbraucher selbst ausgehe – er müsse einwilligen.

„Trojanisches Pferd“: Finanzwende übt Kritik

Nicht ohne Grund ging die Schufa-Chefin in die Offensive. Bei Daten- und Verbraucherschützern steht die App in der Kritik – unter anderem, weil Nutzerinnen und Nutzer beim gegenwärtigen Verfahren Bonify für 90 Tage lang Einblick in ihre Bankkonten gewähren. Die Bürgerbewegung Finanzwende sprach von einem „trojanischen Pferd“: „Die Schufa versucht, Verbraucherinnen und Verbrauchern mit eventuell sinnvollen Funktionen die App unterzujubeln – um ihnen dann Angebote zur Verbesserung ihres Scores zu machen, etwa durch einen Kontoeinblick“, sagte Michael Möller, Referent für Verbraucherschutz.

Die Schufa versucht, Verbraucherinnen und Verbrauchern die App unterzujubeln – um ihnen dann Angebote zu machen. Michael Möller , Referent für Verbraucherschutz der Bürgerbewegung Finanzwende

Mit der Möglichkeit, den Schufa-Score abzurufen, würden Kundinnen und Kunden in eine App gelockt, in der sie später vielleicht teure Finanzprodukte angeboten bekämen, kritisierte Möller. „Kombiniert mit den Schufa-Plänen für einen angeblich freiwilligen Kontoeinblick ist dieses Geschäftsmodell aus unserer Sicht hochproblematisch.“ Die Schufa nutze offenbar ihre starke Machtposition aus, um neue Datenquellen und Geschäftsfelder zu erschließen – auf Kosten derer, die keine gute Schufa-Bewertung hätten.

Was Verbraucherschützer empfehlen – und was nicht

Bisher könne die App dafür genutzt werden, kostenlos Informationen zur eigenen Kreditwürdigkeit abzufragen, sagt Dorothea Mohn, Leiterin Finanzmarkt des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV). Künftig sollen Verbraucherinnen und Verbraucher der App aber auch erlauben dürfen, auf ihr Konto Einblick zu nehmen. Mit den Daten könnten sie noch besser durchleuchtet und bewertet werden, fürchtet Mohn. „Hinsichtlich des Datenschutzes ist es extrem kritisch zu bewerten, Fremden den vollen Blick aufs Konto zu gewähren“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Dem Kontozugriff einzuwilligen würde ich niemandem empfehlen. Dorothea Mohn, Verbraucherzentrale Bundesverband

Verbraucherinnen und Verbraucher machten sich dadurch gläsern. „Es ist unkritisch, die App für das Abrufen einer kostenlosen Schufa-Auskunft zu nutzen“, so die Verbraucherschützerin. „Dem Kontozugriff einzuwilligen würde ich allerdings niemanden empfehlen“, rät sie. „Gesellschaftlich sollte man darüber nachdenken, hier eine Grenze zu ziehen und eine solche Möglichkeit insgesamt gesetzlich zu regulieren.“

Zwar werde die Freiwilligkeit betont, sagt Mohn. „Die Freiwilligkeit ist allerdings kritisch zu sehen.“ Denn wer einen bestimmten Vertrag brauche und mittels der Datenweitergabe seine Chancen dafür erhöht sehe, werde letztlich in seiner Freiwilligkeit stark eingeschränkt.