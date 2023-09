Schufa-Note: Ist das Zinshüpfen schlecht für meinen Score?

Wartung des Tarnkappenbombers F35

Rüstungskonzern Rheinmetall will mit Lufthansa Technik kooperieren

Einem Medienbericht zufolge will der Rüstungskonzern Rheinmetall bei der Wartung des Tarnkappenbombers F35 künftig mit der Techniksparte der Lufthansa zusammenarbeiten. Ab 2025 will Rheinmetall in einer neuen Fabrik in Weeze (NRW) Rumpfmittelteile für das amerikanische Kampfflugzeug F35 herstellen.