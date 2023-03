Schuhhändler Reno ist insolvent – fast 1100 Mitarbeiter betroffen

Der Schuhhändler Reno hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen betreibt rund 300 Filialen in Europa, gut 1100 Mitarbeitende sind in der Firma tätig. Das Schuhgeschäft in Deutschland steckt in einer tiefen Krise.