﻿Seeweizen soll die Welt ernähren – doch die Grünalge hat so ihre Tücken

Algen als Welthungerhelfer? Sucht man nach frühen Zeugnissen für den Tang als möglichen Menschheitsernährer, stößt man auf einen kleinen Text im Archiv der „New York Times“ vom 13. Dezember 1952. Die Carnegie Institution of Washington brachte damals in ihrem jährlichen Bericht „eine mikroskopische Meeresalge“ ins Spiel. Der damals 62-jährige Vannevar Bush, Präsident der Forschungsstiftung, Ingenieur und konzeptueller Pionier der PC-Entwicklung, räumte zwar ein, dass es bis zu einer kommerziellen, industriellen Verwertung von Chlorella „noch eines längeren Wegs bedürfen könne“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1952 gab es eine gute Nachricht für die proteinbedürftige Menschheit

Aber Bush war sich zugleich sicher, dass eine Pflanze, die „56 Prozent Trockenmasse an Protein erbringt, eine bedeutsame Nachricht für eine Welt“ sei, „in der es große Bevölkerungsmassen gibt, denen diese Proteine (bei der Ernährung) fehlen“. Bushs Report sah „Grund zur Hoffnung, dass auf diese Weise eines Tages die kritische Nahrungsmittelknappheit der Welt zu lindern“ sei. Durch eine Mikroalge, einen Einzeller, der mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen ist.

Heute findet man Algenprodukte längst im Alltag – in Lebensmitteln (etwa in Speiseeis), Nahrungsergänzungsmitteln und kosmetischen Erzeugnissen. Eine dennoch eher überschaubare Erfolgsgeschichte. Die damals gemachte große Gamechanger-Zukunft von Chlorella ist nicht wahr geworden. Was einen Grund hat, von dem noch die Rede sein wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorteil: Ulva lactuca wächst an fast allen Küsten der Welt

Seit Kurzem nun wird einer entfernten Verwandten großes Menschheitssättigungspotenzial unterstellt: Ulva lactuca, dem „Meersalat“– einer Großalge, die an fast allen Küsten der Erde wächst. Die von dem schwedischen Naturforscher Carl von Linné 1753 erstmals beschriebene Grünalge, die einen Durchmesser von bis zu mehr als einem Meter erreicht, trägt an manchen Herkunftsorten sogar schon geringfügig zur Ernährung der Menschen bei – wird als Salat zubereitet oder ist Teil von Gewürzmischungen.

Pflanze mit Nährwert: Meersalat (Ulva lactuca), bei Ebbe freigelegt. © Quelle: picture alliance / imageBROKER

In Japan wird Ulva bei der Sushizubereitung als Ersatz für Nori verwendet – jenen Rotalgen, die seit dem Frühmittelalter auf der Speisekarte des japanischen Adels standen.

Der Beiname „Seeweizen“ klingt nach einem großen Ernährungsversprechen

Ein jüngerer Beiname ist „Seeweizen“. Und das klingt nach einem großen Ernährungsversprechen, ist Weizen doch eine der drei wichtigsten Kulturpflanzen der Welt, deren Ernte durch Krieg und Krisen gefährdet ist – rund 400 Millionen Menschen sind von landwirtschaftlichen Produkten aus der Ukraine abhängig, über zwei Millionen Hektar fielen 2023 kriegsbedingt für die Saat aus, und es steht in den Sternen, ob der Kreml das Getreideabkommen über den 17. Juli hinaus verlängert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Studie der Nasa und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung kam anhand von 240 Simulationen für Mais, Weizen, Reis und Soja zu pessimistischen Ergebnissen für den Verlauf des 21. Jahrhunderts. Der Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln lag in Deutschland laut Statistikportal Statista zuletzt (für den Zeitraum 2020/21) bei 87 Prozent. Importe sind also nötig, um die Bevölkerung Deutschlands ganzjährig zu ernähren – Importe, die ausfallen können.

Ulva protzt mit Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien

Zum Glück, vermeldete jüngst die britische Tageszeitung „The Guardian“ im Juni einigermaßen euphorisch, gibt es nun Ulva, eine „reichhaltige Quelle von Nährstoffen, einschließlich Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien wie Jod, Eisen und Kalzium, die zudem kalorien- und fettarm ist (…) und die hoffentlich bald in den Supermarktregalen zu finden sein wird“. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 36 Ländern arbeiten in dem EU-finanzierten interdiszipläneren Forschungsnetzwerk Sea Wheat an dem Potenzial von Ulva.

Die Argumente klingen einleuchtend: „Globale Verbreitung, unvergleichliche Wachstumsrate und Flächenerträge gegenüber Landpflanzen, einfache und kosteneffiziente Kultivierung zu Wasser und zu Lande“ – diese Argumente werden in einem Sea-Wheat-Paper ins Feld geführt. Ulva ist der Modellorganismus der Wissenschaftler bei Sea Wheat, die Ergebnisse wären großenteils auf andere Arten übertragbar. Algenfarmen gibt es bereits in Portugal, Israel und der Türkei; Schweden und die Niederlande planen Anlagen. Und Deutschland?

Schauen Sie auf die Karte der Schutzgebiete in Deutschland, da bleibt fast nichts für Algen übrig. Hendrik Schubert, Professor für Ökologie, Mitwirkender bei Sea Wheat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Schauen Sie auf die Karte der Schutzgebiete in Deutschland, da bleibt fast nichts für Algen übrig“, sagt Hendrik Schubert, Professor für Ökologie an der Universität Rostock, der im Rahmen eines von Sea Wheat initiierten Projektes an einem Verfahren arbeitet, bei dem aus Strandanwurf Kleinkrebse gezüchtet werden, die dann – direkt oder verarbeitet – als Futter in Fischaquakulturanlagen eingesetzt werden sollen. „Gehen wir stattdessen weit hinaus in die offene See, gibt es mechanische Probleme mit der Verankerung der Algenfarmen, dann explodieren die Installationskosten. Und im freien Ozean reichen die Nährstoffe nicht für Ulva.“

Ulva-Farmen sind in klassischer Langleinenkultur aufgebaut. An Ankern befestigte Leinen sind mit Bojen verbunden, zwischen die Bojen werden Seile gespannt, an denen die Ulvas knapp unter der Wasseroberfläche gedeihen, wo sie das für die Fotosynthese wichtige Licht erhalten. Geerntet wird mit einer Art umgekehrten Rasenmäher, der so viel Ulva an den Seilen lässt, dass sie wieder und wieder neu wachsen können.

An Land angebaute Kulturen wären frei von Schwermetallen

Das Farming sei auch in Landanlagen möglich. Auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerkes von Lubmin wurde das gerade probiert. Die dafür nötigen Installationen und der Betrieb der notwendigen Pumpsysteme würden aber höhere Kosten verursachen als der Meeresanbau, gibt Schubert zu bedenken. Vorteil: Die an Land angebauten Ulva-Kulturen wären gesünder. Schwermetall- und Pestizidverunreinigungen lassen sich hier vermeiden.

Denn während das Meeresproblem Mikroplastik bei den „nicht essenden“ Meerespflanzen kein Problem darstellt, „akkumuliert Ulva Schwermetalle und Verunreinigungen in einem Maß, dass wir – weil das geografisch und saisonal variiert – eine ständige Kontrolle bräuchten“, so Schubert. Bedenkenlos können eigentlich nur Extrakte aus Algen verwendet werden, Alginate, Agar oder Carrageen.

Der Mensch kann die wertvollen Inhaltsstoffe gar nicht aufnehmen

Und die 1,4-Beta-Glucane von Ulva können vorwiegend von Menschen in Teilen des asiatischen Raums aufgeschlossen werden, deren Darmmikrobiom sich über Jahrtausende hinweg angepasst hat. Den größten Rest der Menschheit passiert die Alge einfach, ohne ihre wertvollen Inhaltsstoffe abzugeben – der traurige Grund, weshalb Algendiäten erfolgreich zum Abnehmen führen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Beim Fraunhofer-Institut gibt es eine Arbeitsgruppe, die gerade versucht, die Mikroalge Chlorella durch eine enzymatische Vorbehandlung verdaubar zu machen“, weiß Schubert, „so dass sie als Nahrungsmittel wirklich wirksam wird.“ Gelänge das – und man sei da auf einem guten Weg – könnte das auf Ulva übertragen werden.

Und was ist mit den ganzen Chlorella-Produkten aus der Werbung? „Die ersten, die mit Chlorella auf die Nase gefallen sind, waren die Russen“, sagt Schubert. „Am Ende haben sie versucht, das wenigstens an ihre Hühner zu verfüttern, mit dem Ergebnis, dass die grün gekackt haben.“ Er seufzt. „Sobald Sie das esoterisch aufladen – ‚Gesundheit aus dem Meer‘ – können Sie aber alles verkaufen.“

Wir haben uns in Japan mal einen richtigen Ulva-Salat als Vollmahlzeit gemacht. Man pupst wie ein Esel. Hendrik Schubert, Professor für Ökologie und Mitarbeiter beim Ulva-Forschungsprogramm Sea Wheat

Selbst hat er Ulva auch schon verkostet, dessen Geschmack vom „Guardian“ als „mild, leicht salzig, mit einem nussigen Nachgang“ beschrieben wird, worüber Schubert schmunzeln muss. Er weist darauf hin, dass die Grünalge bislang selbst in Asien nur in kleinen Mengen als Beigabe goutiert werde.

„Wir haben uns in Japan mal einen richtigen Ulva-Salat als Vollmahlzeit gemacht“, erinnert sich der Wissenschaftler, und dass ihn dabei weniger der Geschmack als die labbrige Konsistenz irritiert habe. Hinterher hätten auch alle mit Meteorismus zu kämpfen gehabt. „Man pupst wie ein Esel“, lacht Schubert, „und das stinkt ziemlich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Widerstand gegen Farmansiedlungen wird erwartet

Ein weiteres Problem seien die „Ernteverluste“ der Algenzucht – Algen, die sich von den Leinen lösen und dann am Strand landen. Da erwartet Schubert von den betroffenen Kommunen Widerstand gegen Farmansiedlungen, weil man schon zur Genüge mit dem normalen Strandanwurf zu kämpfen habe. Der Weg zum Massenernährungsmittel Ulva ist kein leichter.

Schubert setzt seine Hoffnung auf eine Variante. Dass man mit Ulva eines Tages eine Protein- und Kohlenhydratquelle für Viehfutter bekommt, wodurch Flächen frei würden für menschenbezogenen Nahrungsmittelanbau, für Getreideerträge, die derzeit in die Mastproduktion gingen.

Gerade erst hat der Wissenschaftler von seinem Projektträger erfahren, „dass wir gemeinsam mit dem Löffler-Institut auf der Insel Riems Fütterungsversuche machen werden, bei denen es in den nächsten drei Jahren unter anderem darum geht, inwieweit eine Zufütterung von Algen die Methanemissionen von Wiederkäuern reduzieren kann“. Ein anderer Weg ist Schuberts Projekt, Wirbellose auf Ulva zu züchten, die dann als Futter in Fischmastanlagen dienen könnten.

Flussmündungen bieten ausreichend Nährstoffe für Ulva

Und woher bekommt man die Nährstoffe für die Farmen? Der erste Bericht der „New York Times“ über Ulva lactuca stammt von 2000 und berichtet von einem massiven Teppich vor Long Island Beach in New Jersey, wofür die Nährstoffeinleitungen von Kläranlagen verantwortlich waren. Man erinnert sich da unweigerlich an spanische Tomaten, die ob der Dürren der vergangenen Jahremit recyceltem Abwasser gegossen wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wasser aus Kläranlagen – das wäre nach den geltenden Gesetzen für eine Nutzung als Nahrungsmittel völlig ausgeschlossen“, sagt Schubert. Im asiatischen Raum werde häufig die Nährstoffanreicherung in Fischfarmen genutzt. „Es gibt auch Gedankenspiele, nährstoffreiches Tiefenwasser hochzupumpen und dadurch einen Düngungseffekt zu erzeugen.“ Das sei aber nicht nur ein weiterer Kostenfaktor, sondern würde auch zu einer Eutrophierung der Oberflächengewässer und Algenblüten, im schlimmsten Fall Giftalgenblüten führen. „Im Bereich von Flussmündungen ist nährstoffreiches Wasser – das reicht allemal für Ulva.“

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wen immer nun Ulva eines Tages in großem Stil ernähren wird – ob Mensch oder Tier – Schubert rechnet damit, dass bis dahin noch 30 bis 40 Jahre vergehen. Einstweilen untersucht Sea Wheat ergebnisoffen alles: Was ist mit Ulva machbar? Wo sind die Grenzen? Wie sind die Kosten? Wie ist die Akzeptanz in den Gesellschaften? Jede Idee wird ausprobiert – Verpackungsmaterial, Briefpapier, sogar Algenbier sei schon gebraut worden. „Wir sind noch auf der Forschungsseite“, sagt Schubert. „Es könnte sogar sein, dass man zu dem Schluss kommt: Geht doch nicht.“

Und wenn es hieße „Geht gut“ – wie könnte man bis dahin die Ernährung sichern? Laut Welthungerhilfe landen 931 Millionen Tonnen Nahrungsmittel weltweit Jahr für Jahr auf dem Müll, in Deutschland sind es elf Millionen Tonnen – 78 Kilogramm Essen pro Kopf. „Diese Sachen sind doch schon vorhanden“, sagt Schubert, „da haben wir eine Reserve, um auftretende Engpässe zu überwinden.“

Hendrik Schubert (62) ist Professor für Ökologie an der Universität Rostock. Schubert wurde 1989 an der Universität Rostock promoviert und habilitierte sich dort 1996. Er beschäftigt sich vor allem mit den Steuerfaktoren aquatischer Ökosysteme und der Bewertung von Küstenökosystemen mit Hilfe biologischer Gütekriterien. Er arbeitet zur Ökophysiologie phototropher Organismen, zur Populationsökologie und zu Umweltethik und -politik. Im Rahmen des Sea-Wheat-Programms bearbeitet er ein Projekt, bei dem Ulva-Biomasse zu Fischfutter umgewandelt werden soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige









<br/>