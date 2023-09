„Shrinkflation“: Bundesregierung will gegen „Mogelpackungen“ im Supermarkt vorgehen

Schutz der Nord- und Ostsee

Saubere Meere für Mensch und Tier: Mit der Aktion „Gemeinsam Meer schaffen“ sammeln Restaurants und Hotels in Schleswig-Holstein Spenden. Das Ziel: Geld für die Arbeit des Vereins „One Earth – One Ocean“ sammeln, der Müll aus Nord- und Ostsee bergen soll. Was sich genau hinter der Aktion verbirgt?