﻿Survival of the fattest: Wie unser Redakteur das Überleben in Seenot trainiert

Wer faul ist, hat einen Vorteil – Überlebensregeln wie diese musste RND-Korrespondent Andreas Niesmann lernen, bevor er für uns die Bohrinsel Mittelplate in der Nordsee besuchen durfte. Ohne so ein Pflichttraining wird niemand auf eine Anlage vor der Küste gelassen. Eine Lerneinheit fürs Leben.

Berlin. „Vom Ertrinken bekommt ihr gar nichts mit“, sagt Überlebenstrainer René zur Begrüßung. „Ihr werdet erst ohnmächtig, und dann sauft ihr ab.“ Ein Raunen geht durch unsere Gruppe, einige lachen, andere schlucken, René grinst. Der Spruch hat ausgereicht, um unsere volle Aufmerksamkeit zu bekommen. In den nächsten Stunden wird er sie nicht mehr verlieren – auch, weil René eine ganze Reihe solcher Weisheiten auf Lager hat, die er zwar in jovialem Tonfall vorträgt, die aber im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden können.

Im Offshore-Safety-Trainingscenter Cuxhaven will ich lernen, wie man sich in Seenot richtig verhält. Tauchlehrer und Juniorchef René Fremgen wird es mir und elf anderen Kursteilnehmern beibringen. Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training, heißt der offizielle Titel des Kurses. Die Teilnahme ist Voraussetzung, wenn man eine Offshoreanlage vor der deutschen Küste besuchen will, egal, ob Windrad, Umspannplattform oder Bohrinsel.

Ich will eine Reportage über die Erdöl-Bohr- und Förderinsel Mittelplate schreiben, deshalb bin ich hier. Einige andere Journalisten mit dem gleichen Ziel sind ebenfalls dabei, aber auch Arbeiter, für die der Job auf hoher See ihr täglich Brot ist.

Gespanntes Warten auf den Höhepunkt des Trainings. © Quelle: Achim Multhaupt

Einer von ihnen ist Marc, ein Kerl wie ein Schrank mit Harley-Davidson-Jacke und kahl geschorenem Schädel, der auf der Mittelplate sein Geld verdient. Marc hat schon mehrere dieser Survivaltrainings hinter sich, eines davon fand in einem Hafenbecken mitten im Winter statt. Ich bin froh, dass unser Kurs in einem überdachten Trainingsbecken stattfindet. Der Chlorgeruch in der Luft erinnert an ein gewöhnliches Hallenbad.

Schadenfreude in der Redaktion

Als ich meinen Kolleginnen und Kollegen zu Hause in einem unvorsichtigen Moment von dem Training erzählt hatte, kannte deren Freude keine Grenzen. Ob ich denn fit genug für ein Überlebenstraining sei, „so rein körperlich“, hatte die Kollegin wissen wollen, deren bohrende Fragen für gewöhnlich den Mächtigen dieser Welt das Leben schwermachen. Und die Chefin hatte glucksend gefragt, ob sie mit dem Text denn sicher rechnen könne, oder nicht besser mit einer Reserve planen solle – nur für den Fall, dass ich „den Schwimmkurs“ nicht bestehe.

„Pfff“, hatte ich in das Johlen der Redaktion geantwortet, „das mache ich mit links.“ Ganz sicher aber war ich mir dabei nicht gewesen.

Humor ist, wenn man lacht, obwohl die Rettungsinsel gerade weggezogen wird. © Quelle: Achim Multhaupt

Meine Erleichterung ist groß, als René erklärt, dass körperliche Fitness beim Überleben auf See zwar hilfreich, aber nicht entscheidend ist. Andere Dinge sind mindestens ebenso wichtig: Nervenstärke, Geschick, Überlebenswille. „Falls jemand von euch überlegt, aus dem offenen Meer an Land schwimmen zu wollen, habe ich einen Tipp: Vergesst es“, sagt René. Wer schwimmt, kühlt schneller aus, und Kälte ist in der Nordsee der größte Feind. Stattdessen gelte es, möglichst viel Energie zu sparen. „Wer faul ist“, sagt René, „ist klar im Vorteil.“

Es ist der Moment, in dem der Kurs beginnt, mir Spaß zu machen.

Am Vormittag geht es um die Theorie. Wir lernen, dass Frauen wegen ihres höheren Körperfettanteils beim Überleben im Wasser einen Vorteil haben („Ob ihr eure Partnerin an dieser Erkenntnis teilhaben lasst, müsst ihr euch gut überlegen“) und dass Alkoholisierte im Notfall viel schneller auskühlen („Einfach mal auf dem Weihnachtsmarkt gucken: Wer fünf Atü auf dem Kessel hat, schwitzt wie ein Schwein“).

50 Milliliter gegen den Durst

Wir erfahren, dass 50 Milliliter Wasser das Durstgefühl für zwei bis drei Stunden unterdrücken, weshalb die Notfallrationen in Rettungsinseln für gewöhnlich in 50-Milliliter-Portionen verpackt sind. Und wir diskutieren darüber, warum der Verfall der Moral für Überlebende einer Havarie mitunter die größte Gefahr ist.

Am Nachmittag dann sind wir bereit für den Praxistest. Das Wasser hat 20 Grad und damit gut fünf Grad mehr als die Nordsee Ende Oktober. Aber auch 20 Grad sind auf Dauer extrem kalt – vor allem, wenn man sich so wenig wie möglich bewegen soll.

In einem gewöhnlichen Werkstattoverall versuchen wir schwimmend, eine Rettungsweste überzuziehen. Zwei Minuten haben wir Zeit, danach würden im Ernstfall die motorischen Fähigkeiten nachlassen. Als die Weste endlich sitzt, merken wir, wie stark sie unsere Beweglichkeit einschränkt.

In der Insel ist es sicher – aber kalt. © Quelle: Achim Multhaupt

Vorwärts schwimmen? Eigentlich nicht mehr möglich. Immerhin können wir nicht mehr untergehen. Dafür wird es immer kälter.

Als wir endlich die Überlebensanzüge anziehen dürfen, bibbern die meisten von uns merklich. „Der Anzug sorgt dafür, dass Eure Körperkerntemperatur in zwei Grad kaltem Wasser in sechs Stunden um nicht mehr als zwei Grad absinkt“, erklärt René. Das klingt gut, aber man friert trotzdem, zumal in den Anzug Wasser läuft und Arme sowie Beine deutlich schneller auskühlen.

Es ist kalt

Weitere Übungen stehen an: Sprung aus zwei Metern Höhe, Schwimmen in verschiedenen Formationen, durch Beinbewegungen Aufmerksamkeit erzielen.

Einmal hochziehen bitte! © Quelle: Achim Multhaupt

Dann der Höhepunkt des Trainings: Jeder muss eine falsch herum im Wasser schwimmende Rettungsinsel drehen und danach ohne fremde Hilfe in diese hineinklettern. Zurück im Wasser gilt es danach, sich einen Rettungsgurt umzulegen und diesen in einen von der Hallendecke schwebenden Karabiner einzuhaken. Im Ernstfall wäre das die Seilwinde eines Hubschraubers. Wenn alles sitzt, geben wir ein Zeichen, und René zieht uns mit einer Winde aus dem Wasser. Er klopft mir auf die Schulter. „War fast gut.“

Gerettet! © Quelle: Achim Multhaupt

Am Ende bekomme ich zwar keine kleine Bohrinsel für meine Badehose, wie ein Kollege gespottet hatte, aber eine Teilnahmebescheinigung auf Büttenpapier. Mir ist so kalt wie noch nie in meinem Leben, aber ich zittere weniger als andere Teilnehmer. Warum? Auch darauf hat René eine Antwort. „Die einen haben Neopren, die anderen Biopren“ sagt er, und blickt zwinkernd auf meinen Bauch. „Beides hält warm.“

Hätte ich doch nur nicht gefragt.