Sie haben Post: Warum Sie Mitteilungen der Bank aufmerksam lesen sollten

Zwar gibt es auch in der Bankenwelt Dinge, die im Geheimen ablaufen. Eine Umstellung im Re­chen­zen­trum der Bank gehört aber nicht dazu, sondern wird vorher angekündigt. So geschehen am Wochenende in meiner Heimatstadt: Die örtliche Sparkasse hatte sich mit der des Nachbarkreises zusammengetan. Jetzt wurden die Computersysteme verschmolzen.

Manche Kunden bekamen eine neue Kontonummer. Alle Zweigstellen blieben am Samstag geschlossen. Die Geldautomaten und das Onlinebanking funktionierten zwei Tage lang nicht. Auch beim Einkaufen konnte man die Bankkarte nicht nutzen. Es war angebracht, rechtzeitig auf Vorrat etwas mehr Geld abzuheben.

Auch Geschäftsbedingungen können sich ändern

Obwohl die Aktion also keine geheime Verschlusssache war, sondern wochenlang bekannt gemacht werden sollte, gab es ein paar Überraschte. „Was ist denn bei der Sparkasse los?“, so die Frage eines Kunden in einer lokalen Facebook-Gruppe. Natürlich ließ die dutzendfache Belehrung durch andere Internetnutzer nicht auf sich warten. Soziale Medien halt. Aber ich malte mir direkt die peinlichste denkbare Situation aus: Großeinkauf im Supermarkt, die Girocard streikt, man hat nicht genug Bargeld dabei. Die Leute in der Warteschlange murren und wollen in den Garten oder Bundesliga gucken.

Es lohnt sich also, die Hinweise von der eigenen Bank ernst zu nehmen. Immer mal wieder in den virtuellen Postkasten im Onlinebanking zu schauen oder die Papierpost aufmerksam zu lesen. In der Vergangenheit gab es bei Banken und Sparkassen nicht nur Computerumstellungen, sondern auch neue Geschäftsbedingungen, aufgrund einer Stichprobe zur Geldwäschevorbeugung versenden Banken auch gelegentlich Fragebögen. All das ist lästig und nicht immer eingängig formuliert – Kunden sollten ihre Bankgeschäfte trotzdem mit offenen Augen und Ohren erledigen, damit nicht abrupt Ebbe im Portemonnaie ist.

Hendrik Buhrs ist Geldanlageredakteur bei „Finanztip“ und kümmert sich an dieser Stelle ums Haushalten. Weitere Tipps gibt er in seinen Ratgebern und dem wöchentlichen Newsletter (finanztip.de/newsletter). Alle bisherigen Kolumnen­beiträge finden Sie hier.