Siemens investiert Milliarden in neue Werke

Singapur. Es ist ein doppelter Effekt, den Roland Busch im Auge hat. „Wir kündigen heute eine Investitionsstrategie an, um das künftige Wachstum zu fördern und auch unsere eigene Resilienz zu erhöhen“, erklärt der Chef des Münchner Technologieriesen in Singapur. Im dortigen südostasiatischen Stadtstaat entsteht nämlich nun ein Stück dieser Resilienz in Form einer digitalen Hightechfabrik für Maschinensteuerungen, die Siemens als eines seiner Schlüsselprodukte unter dem Namen Simatic verkauft. „Das Werk ist mit anderen verbunden“, erklärt Busch. Die stehen im bayerischen Amberg und Fürth sowie im chinesischen Chendgu. Leuchtturmfabriken nennt der Siemens-Boss das Quartett. Denn sie sollen Vorzeigewerke für die Fertigung der unmittelbaren Zukunft sein.

„Sie können füreinander einspringen“, erklärt ein Siemensianer den Charme der Idee. Digital vernetzte Fabriken mit ähnlichem Produktionsspektrum können wie kommunizierende Röhren automatisch ihre Produktion hoch- oder herunterfahren, wenn mal wieder Lieferketten unterbrochen sind oder es zu geopolitischen Verwerfungen kommt. Der russische Angriff auf die Ukraine mit dem weitgehenden Stillstand jeder wirtschaftlichen Beziehung zum Aggressor war ein Vorgeschmack auf ein solches Szenario. Ein Angriff Chinas auf Taiwan oder ein Handelskrieg zwischen China und den USA könnte diese Effekte bei weitem in den Schatten stellen.

Künstliche Intelligenz hilft bei Optimierung

„Wir wollen einen neuen Standard für Vernetzung setzen und die Möglichkeiten der Digitalisierung demonstrieren“, sagt Busch mit Blick auf die demnächst vier Zwillingsfabriken in Deutschland und Asien. Künstliche Intelligenz und digitale Zwillinge sind dabei Kerntechnologien. Bei Siemens und seinen Kunden soll das helfen, die Entwicklungszeiten um ein Fünftel zu kürzen und die Produktivität in gleicher Dimension zu steigern. Der Bedarf an neuen Fabriken für Batterien, Halbleiter oder Pharmaprodukte wächst derzeit weltweit rasant, um Abhängigkeiten von einzelnen Lieferländern zu reduzieren. Davon profitiert Siemens als Lieferant digitaler Maschinensteuerungen.

Die neue Vorzeigewerk in Singapur, das allein 200 Millionen Euro und damit ein Zehntel des Investitionsprogramms auf sich zieht, soll vor allem für südostasiatische Wachstumsmärkte wie Indien oder Vietnam produzieren. Sein Zwilling in Chengdu, der für 140 Millionen Euro parallel erweitert wird, fertigt dagegen ausschließlich für den chinesischen Markt. Aus China heraus zu exportieren hält Siemens in Zeiten wie diesen offenkundig für zu riskant. „Singapur ist ein Leuchtturm der Stabilität“, lobte Busch.

In China für China fertigen

Zugleich schafft Siemens im chinesischen Shenzhen ein neues Entwicklungszentrum für Digitalprodukte. In China für China fertigen und entwicklen, lautet die Devise. Das könnte sich einmal auszahlen, wenn das Land von außen nicht mehr beliefert werden kann, weil Spannungen mit dem Westen eskalieren. Auf dortige Geschäfte verzichten will Siemens nämlich auch nicht. „China ist ein Schlüsselmarkt“, stellt Busch klar.

In den nächsten Wochen würden weitere neue Werke und Werkserweiterungen bekanntgegeben, kündigte er an. Die würden auf Europa und Amerika zielen. „Es kommt noch mehr“, verspricht der Manager. Mit den zwei Milliarden Euro Gesamtinvestment stecken die Münchner gut doppelt so viel in Kapazitätserweiterungen als in den vergangenen beiden Jahren zusammen, was auch viele neue Jobs schafft. Dem Eindruck, dass die vor allem jenseits deutscher Grenzen aufgebaut werden, widerspricht Siemens. Eine Gesamtbilanz der Verteilung von Investitionen und Arbeitsplätze auf Länder und Weltregionen will der Konzern aber erst später im Jahr liefern, wenn alle Vorhaben auf dem Tisch liegen. Auch das Ziel, mittelfristig im Umsatz jährlich um im Schnitt sieben Prozent zu wachsen, könnte demnächst nach oben korrigiert werden.