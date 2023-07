Siesta in Deutschland? Arbeitgeberverband offen für flexible Mittagspausen

Sollte in Deutschland eine Siesta-Arbeitsweise eingeführt werden? Das haben die Amtsärzte gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angeregt. Der Arbeitgeberverband BDA zeigt sich nun offen für Überlegungen, flexiblere Mittagspausen einzuführen. „Gesunde Arbeit ist auch bei Hitze in den Betrieben gewährleistet“, sagte ein Sprecher dem RND.

„Unterstützend kann bei längeren Pausen eine Reform des Arbeitszeitrechts helfen, um Beschäftigten die Chance zu geben, flexibler zu arbeiten.“ Dazu könnten dann auch längere Mittagspausen gehören, wenn es von den betrieblichen Abläufen her möglich und Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich einig seien. „Die Politik muss den Rahmen für individuelle und flexible Arbeitszeitlösungen schaffen.“ Zum Schutz ihrer Beschäftigten bei hohen Temperaturen seien Arbeitgeber bereits heute verpflichtet - sie nähmen diese Fürsorgepflicht sehr ernst.

Bei Hitze an Arbeitsweise in Südeuropa orientieren

Die Debatte war angestoßen worden, nachdem der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Johannes Nießen, eine Siesta-Arbeitsweise angeregt hatte. „Bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst. Schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen“, so Nießen. „Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten.“

Das Bundesarbeitsministerium verwies auf RND-Anfrage darauf, dass sich bereits jetzt manche Veränderungen abzeichneten: „Schon jetzt nehmen viele Betriebe die Möglichkeit war, Arbeitszeiten an Hitzetagen entsprechend aufzuteilen oder zu verschieben, so dass sich auch in Deutschland bei weiter voranschreitendem Klimawandel die Arbeitszeitgepflogenheiten mancherorts wandeln werden, sofern die verantwortlichen Tarifvertragsparteien und Betriebspartner dies für sinnvoll erachten“, heißt es aus dem von Hubertus Heil (SPD) geführten Ministerium.

Allerdings sei das in vielen Betrieben nicht oder nur eingeschränkt möglich - etwa bei der Pflege oder im Verkehr. Deshalb müssten vorrangig auch weiterhin Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, um die Gesundheitsgefahren durch Hitzeeinwirkungen zu vermeiden