Connemann kritisiert Siesta-Vorschlag: „Nicht jeder kann morgens schon um 6 Uhr am Schreibtisch sitzen“

Berlin. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion hat mit scharfer Kritik auf die Amtsärzteforderung nach einer Siesta-Arbeitsweise reagiert. „Der Siesta-Vorschlag zeigt, dass Betrieben und Mitarbeitern das eigenständige Denken abgesprochen wird“, sagte MIT-Chefin Gitta Connemann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei habe das Umdenken dort schon lange eingesetzt: „Bauarbeiter stehen nicht mittags in der Gluthitze auf dem Baugerüst. Sie fangen schon um 6 Uhr an“, sagte die CDU-Politikerin. Wer in einer Amtsstube im Dachgeschoss sitze, könne auf Homeoffice oder Ventilatoren ausweichen. „Aber Ordre du mufti wird niemandem gerecht“, so Connemann. „Nicht jeder kann morgens schon um 6 Uhr am Schreibtisch sitzen – etwa weil die Familie versorgt werden muss.“

„Es muss endlich Schluss sein mit der Entmündigung von Betrieben und Mitarbeitern“, forderte Connemann. Durch den Vorschlag der Amtsärzte entstehe der Eindruck, dass die Leute nicht selbst erkennen, was gut für sie sei. „Damit schürt man die Entfremdung vom Staat und schließlich die Politikverdrossenheit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Amtsärzte hatten Arbeitsweise wie in Südeuropa angeregt

Die Debatte war entfacht worden, nachdem der Vorsitzende Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Johannes Nießen, eine Siesta-Arbeitsweise nach Vorbild Südeuropas angeregt hatte. „Bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst. Schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen“, so Nießen.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren: Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten.“

IG Bau fordert Ausfallgeld

Die Gewerkschaft IG Bau begrüßte den Vorstoß, verwies aber auf die Begebenheiten auf den Baustellen und Feldern. „Sollten beispielsweise die Bauarbeiten schon vor 7 Uhr morgens beginnen, gibt es Konflikte mit dem Lärmschutz“, sagte IG-Bau-Chef Robert Feiger. Auf den Baustellen und auf Feldern werde es zudem schwierig, eine lange Siesta in einem Container zu machen. „Das ist doch keine Erholung.“ Dann helfe nur, runter vom Feld oder von der Baustelle. „Für die fehlende Arbeitszeit sollte mit staatlichen Hilfen Ausfallgeld bezahlt werden“, so Feiger.