Skandinavische Fluggesellschaft SAS beantragt Gläubigerschutz

Streik in Norwegen, Putins Gassperre

Gaspreis steigt an nur einem Tag um acht Prozent

Der Preis für den begehrten Rohstoff ist am Dienstag an der Energiebörse in den Niederlanden bis auf rund 175 Euro je Megawattstunde geklettert. Das ist der höchste Stand seit März - und ein Preisanstieg um etwa acht Prozent gegenüber dem Vortag.