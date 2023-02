Skurrile Amazon-Momente: Wenn sich Kunde und Paketbote eine Verfolgungsjagd liefern

Paketbotinnen und -boten großer Versandhäuser liefern oft innerhalb weniger Stunden bis an die Haustür.

Wer keine Zeit oder schlicht keine Nerven hat, sich durch Kaufhäuser zu quälen, ist beim Onlinedienst Amazon gut aufgehoben – so zumindest das Werbeversprechen. Mit nur wenigen Klicks hat man das gewünschte Produkt im Warenkorb. Für Prime-Kunden wird das Paket oft innerhalb weniger Stunden geliefert. Man muss nur vom Sofa aufstehen und die Tür öffnen.

Was in der Theorie stressfrei klingt, funktioniert nicht immer ohne Komplikationen. Kundinnen und Kunden berichten von Verfolgungsjagden mit Paketboten, schlechten Verstecken und kuriosen Ablageorten. Aber nicht alle Bestellgeschichten sind zum Lachen. Einige der Anekdoten zeigen, unter welchen Bedingungen Mitarbeitende beim Onlineversandriesen Amazon arbeiten oder geben Einblick in die fragwürdige Handhabe von Retoursendungen.

Gerade noch rechtzeitig: Amazon-Käufer hetzt Lieferanten auf Fahrrad hinterher

„Es gab keine Option, dass ich ohne das Adapterkabel losgefahren wäre“, berichtet ein RND-Korrespondent, der in einer Kleinstadt im Berliner Speckgürtel lebt. Wenige Stunden vor der Abreise zu einer Hochzeit ins idyllische Brandenburg geriet er in Stress. Er wollte dem Brautpaar eine Freude machen und hatte eine musikalische Showeinlage vorbereitet. Aber ihm fehlte ein Kabel, um Laptop und Soundanlage miteinander zu verbinden.

Für ganz eilige Sendungen gibt es bei Amazon die Möglichkeit mit „garantierter Lieferung in bestimmten Liefergeschwindigkeiten“ zu bestellen. Das muss sich für den Kunden im wahrsten Sinne des Wortes wie Musik angehört haben. Die wollte er ja schließlich auf der Hochzeit zum Laufen bringen. „Als das Päckchen eine halbe Stunde nach der angegebenen Uhrzeit nicht da war, wurde ich langsam nervös“, erinnert er sich.

Im Minutentakt lässt sich der letzte Standort des Lieferautos auf einer Livekarte aktualisieren. „Ich habe mir mein Fahrrad geschnappt und bin dem Lieferwagen hinterhergefahren“, so der Kunde. Entgegen der von seiner Frau prognostizierten niedrigen Erfolgschancen erwischte er das Lieferfahrzeug. „Das ist auf dem Dorf sicher einfacher als in der Großstadt“, glaubt er. Der Fahrer habe sich gefreut, dass er ein Paket weniger bis an die Haustür liefern musste.

Amazon beauftragt in Deutschland Subunternehmen mit der Auslieferung der vielen Hunderttausend Pakete, die jeden Tag die Logistikzentren verlassen. Um die Ware noch schneller an den Kunden oder die Kundin zu liefern, hat der Digitalkonzern einen eigenen Transportdienst aufgebaut. Immer wieder berichten Beschäftigte von prekären Arbeitsverhältnissen.

Soll man Amazon deswegen boykottieren? „Besser ist es, Arbeitsschutzmaßnahmen zu kontrollieren und durchzusetzen“, findet ein Redakteur aus Berlin Neukölln. Auch er empfindet Mitgefühl für die Paketauslieferer. „Ich beobachte oft, dass sie unter starkem Zeitdruck arbeiten“, sagt er. Gewundert habe er sich, als er auf seinem Smartphone eine Benachrichtigung bekam: Das Paket sei unter der Fußmatte verstaut worden. „Das war kein dünnes, kleines Paket“, sagt er, „es hatte schon eine gewisse Höhe.“

„The Guardian“: Amazon-Fahrer urinieren in Flasche, um Zeit zu sparen

Über den Anblick der Fußmatte, die das Paket verstecken sollte, konnte er dann aber doch lachen. Ein anderes Mal sei ein Paket mit teurem Inhalt einfach auf dem Briefkasten abgestellt worden. Für den Neuköllner ein weiterer Beweis dafür, dass Paketboten und -botinnen wenig Zeit haben. „Als wir noch im Erdgeschoss gewohnt haben, hat der Bote Lieferungen für das gesamte Haus bei uns abgegeben“, erinnert er sich. Auch Berichte aus den Vereinigten Staaten zeigen, dass Amazon-Lieferantinnen und -Lieferanten unter starkem Zeitdruck arbeiten: Dort gaben Fahrer bekannt, dass sie in Flaschen urinieren, um Zeit einzusparen. Darüber berichtete neben dem „Guardian“ zuletzt auch das Infoportal Amazon Watchblog.

Beliebt ist Amazon für seinen Kundenservice. Hat man ein Problem, kann man dieses in einem Chat schildern und bekommt es im besten Fall gelöst. Über die vorgeschlagene Lösung für sein Problem war ein andere RND-Beschäftigter fassungslos: „Ich wollte einen Satellitenreceiver zurücksenden“, berichtet er. Der sei zwar voll funktionstüchtig gewesen, hatte aber nicht seinen Vorstellungen entsprochen. Immerhin 45 Euro habe er dafür ausgegeben.

Kunde kann Produkt behalten – und bekommt Geld zurück

„Aufgrund der Beschaffenheit des Artikels ist eine Rückgabe ausnahmsweise nicht erforderlich“, entgegnete ihm der Kundenservice. „Eine Rücksendung lohnt sich scheinbar nicht, die würden das Gerät einfach wegschmeißen“, zeigt sich der Käufer empört. Tatsächlich hat der Onlinehändler Amazon in der Vergangenheit massenhaft Retouren und neuwertige Produkte vernichtet. Das hatten Recherchen von Frontal 21 und der „Wirtschaftswoche“ ergeben. Das Geld habe der Kunde rückerstattet bekommen, der neue Receiver liegt seitdem unbenutzt im Keller.

Auch auf Twitter berichten Amazon-Kundinnen und -Kunden über skurrile Situationen beim Bestellen:

So etwa wundert sich @LeKWiNK über die Verpackung der Pakete: „Amazon mal wieder witzig: Ich kriege ein Kissen geliefert, Dreiviertel des Paketinhalts ist Polstermaterial. Wahrscheinlich damit das Kissen nicht zerbricht, kennt man ja.“ Barbara Wimmer aus Österreich teilt über Twitter eine Notiz, die sie von Amazon-Boten an ihrer Tür vorfand. „Falls Sie die Packerl dringend brauchen, dann bitte anrufen“, steht da mit einem Kugelschreiber geschrieben.

Der Amazon-User Meerdimensional wundert sich indessen über die Lieferkette seines Pakets. Er twitterte dazu Anfang Februar: „Hat Amazon mein Paket von Schkeuditz in Sachsen jetzt ernsthaft nach England geflogen, um es danach wieder zurück nach Deutschland zu bringen?“