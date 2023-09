So bringt die Mauterhöhung nichts

Mobilitätswende in der EU

Warum der E­-Auto-Markt noch nicht auf eigenen Beinen steht

Im August gab es zwar für Stromer in Deutschland und in der EU neue Rekorde, doch Experten erwarten für die nächsten Monate einen massiven Einbruch. Es fehlt an elektrischen Klein- und Kompakt­autos und an staatlicher Unterstützung.