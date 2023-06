﻿Lausitz statt China: wie die Batteriefabrik von BASF funktioniert – und warum sie so wichtig ist

Neues Werk in Brandenburg

Bei BASF in Schwarzheide in Brandenburg ist die europaweit erste große Kathodenfabrik für Batterien entstanden, die Produktion ist auf zwei Jahre hin ausgebucht. Wie funktioniert die Produktion? Warum ist sie so wichtig? Und was plant BASF noch? Ein Überblick.

