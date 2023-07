Die „Löwen“-Pleite: Anleger wollen Anzeige erstatten gegen Social-Chain-Gründer

Im Fernsehen geben sie Start-ups Ratschläge, im richtigen Leben haben sie gerade eine Pleite hingelegt: The Social Chain, das gemeinsame Unternehmen von Georg Kofler und Ralf Dümmel, hat Insolvenz angemeldet. Die beiden Investoren aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ hinterlassen dabei so viele Fragen, dass andere Anleger die Staatsanwaltschaft in Marsch setzen. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) wittert Betrug und will Anzeige erstatten.

Im Herbst 2021 taten sich Kofler und Dümmel geschäftlich zusammen. Damals saßen beide noch in der TV-Gründershow, und nie fehlte bei ihrem Projekt der werbeträchtige Hinweis, dass hier zwei „Löwen“ am Werk seien. Kofler, inzwischen aus der Sendung ausgeschieden, übernahm mit seiner börsennotierten Social Chain AG die von Dümmel geführte DS Holding. Zusammen versprachen sie eine Art neues Amazon.

Es reichte für einen kurzen Hype

DS brachte Marken mit, das Spektrum reicht vom Grillhersteller Landmann über Küchenartikel bis zu Elektrogeräten – nach Unternehmensangaben mehr als 4000 Produkte. Verkauft werden sie bisher großteils konventionell im Handel. Koflers Social Chain sollte für die Vermarktung im Internet sorgen: Direktvertrieb mit Werbung vor allem über Influencer. „Wir sind ein Marken- und Produkthaus der nächsten Generation“, heißt es auf der Webseite von Social Chain.

Es reichte für einen kurzen Hype. Innerhalb weniger Monate verdoppelte sich der Kurs der Social-Chain-Aktie, kurz nach der Übernahme erreichte sie im November 2021 ihren Höchststand bei fast 64 Euro. Damit war das gesamte Unternehmen an der Börse rund 800 Millionen Euro wert und der vom damaligen Vorstandschef Wanja Oberhof vollmundig angepeilte Einhornstatus – also eine Milliarde Euro Börsenwert – schien für einige Wochen möglich.

Aktionäre stehen praktisch vor einem Totalverlust

Doch es ging steil in die andere Richtung: Ein halbes Jahr später war der Kurs unter 10 Euro gerutscht. In den vergangenen Wochen kostete das Papier noch rund 2,50 Euro, nach dem Insolvenzantrag sind es noch rund 40 Cent. „Alles spricht dafür, dass der Aktienkurs hochgepusht wurde“, sagt SdK-Vorstand Marc Liebscher. Aktionäre stehen praktisch vor einem Totalverlust.

„Wir werden noch in dieser Woche Strafanzeige stellen“, sagte Liebscher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Außerdem prüfen wir Schadensersatzansprüche gegen Vorstand, Aufsichtsrat und Abschlussprüfer.“ Infrage kämen vor allem Kapitalanlagebetrug, fehlerhafte Ad-hoc-Mitteilungen und fehlerhafte Bilanzen. Denn der Niedergang von Social Chain hat nicht nur mit den von Kofler ins Feld geführten „anhaltend schwierigen Marktbedingungen“ zu tun.

Jahresabschluss 2021 enthielt einen entscheidenden Fehler

Der Jahresabschluss 2021 enthielt einen entscheidenden Fehler, den die Finanzaufsicht Bafin vor zwei Wochen offiziell veröffentlichte: Knapp 60 Millionen Euro wurden als „Cashflow aus operativer Tätigkeit“ ausgewiesen – also Geldzufluss aus dem Tagesgeschäft. In Wahrheit kam das Geld jedoch durch einen Bankkredit und den Verkauf von Aktien in die Kasse – was mit dem Verkauf von Waren nichts zu tun hat.

Für Aktienanleger ist der operative Cashflow eine entscheidende Kennzahl, gerade bei Unternehmen, die unterm Strich Verlust machen. Er sagt viel über die Überlebensfähigkeit, und bei Social Chain dreht sich das Bild mit der Korrektur komplett: Im Jahr 2021 gab es nicht den behaupteten Zufluss, sondern 24 Millionen Euro sind abgeflossen – die Einnahmen aus dem Handelsgeschäft genügten nicht, um die Liquidität zu sichern. „Warum passiert der Fehler gerade bei dieser Kennzahl?“, fragt SdK-Experte Liebscher. „Das ist, als würde beim Gebrauchtwagen zufällig der Kilometerstand nicht stimmen.“

Eigentlich geplante Kapitalerhöhung geplatzt

Als der Fehler bekannt wurde, platzte endgültig eine eigentlich geplante Kapitalerhöhung. Es fanden sich kaum Anleger, die neue Aktien kaufen wollten, und Social Chain meldete Insolvenz an – ohne frisches Geld sehe man keine Chance auf Fortführung des Geschäfts. Dümmels DS Holding soll davon jedoch nicht betroffen sein.

In der Mitteilung steckt allerdings die nächste Ungereimtheit: Ein sogenannter Backstop-Investor, der zugesichert habe, im Notfall alle neuen Aktien zu kaufen, sei abgesprungen. Da stelle sich die Frage, wer das war und wie ein solcher Rückzieher bei einer angeblich festen Vereinbarung möglich sei, sagt Liebscher.

„Da muss ein starker Insolvenzverwalter rein“

Der SdK-Vertreter hält deshalb nichts davon, dass Social Chain die Insolvenz in Eigenverwaltung organisieren darf. Da werde der Bock zum Gärtner gemacht: „Das geht gar nicht. Da muss ein starker Insolvenzverwalter rein.“ Das Amtsgericht in Berlin hat inzwischen aber die Eigenverwaltung erlaubt, statt eines Insolvenzverwalters bleibt damit der Vorstand am Ruder. Die Besetzung hat sich allerdings deutlich geändert: Kofler trat vor einigen Tagen zurück, die beiden Sanierungsexperten Gerrit Hölzle und Thorsten Bieg von der Anwaltskanzlei Görg haben übernommen. Aus der alten Besetzung bleibt nur Finanzvorstand Andreas Schneider.