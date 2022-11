Dezembersoforthilfe beschlossen: was Gaskunden und Mieter jetzt wissen müssen

Drohende Insolvenz: Bundesregierung verstaatlicht frühere Gazprom-Tochter Sefe

Der Bund verstaatlicht die frühere Gazprom-Tochter Sefe. Das Unternehmen ist durch die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zunehmend in finanzielle Schieflage geraten. Mit dem Schritt will die Regierung die Versorgungssicherheit mit Gas in Deutschland sicherstellen.