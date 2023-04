Software AG: Amerikaner kauft den ehemaligen IT-Pionier

Die Darmstädter Software AG war einst ein Pionier bei Computerprogrammen für Unternehmen. Doch in den vergangenen Jahren machte dem Unternehmen vor allem die Umstellung auf Abomodelle zu schaffen. Nun will der US-Investor Silver Lake das Unternehmen übernehmen und umkrempeln.

Frankfurt am Main. In der oft genug schrillen IT-Branche gehört die Software AG zu den Stillen im Land. Immerhin hat die Firma es zumindest als Dauertrikotsponsor des Zweitliga-Clubs Darmstadt 98 zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Zumal die „Lilien“ gerade an der Spitze der Tabelle stehen und womöglich demnächst in der ersten Fußball-Bundesliga kicken. Und am Montag haben die Südhessen sogar für einen echten Paukenschlag gesorgt, und zwar an der Börse: Die Aktie des Unternehmens schoss um fast 50 Prozent in die Höhe. Der Grund: Der US-Finanzinvestor Silver Lake will die Software AG komplett übernehmen.

Am Freitag schloss die Aktie bei knapp 20 Euro. Am Montag ging es sehr steil um fast 50 Prozent in die Höhe. Sie notierte nahe 30 Euro. 30 Euro ist auch der Preis, den der US-Investor pro Aktie bietet. Branchenkennerinnen und Branchenkenner sind schon einigermaßen überrascht, dass die Amerikaner bereit sind, einen derart hohen Aufschlag zu zahlen. Das weckt Spekulationen, was mit dem Unternehmen geplant ist.

Geschichte der Software AG: Nicht jeder Pionier wird zu einem Riesen

Die Geschichte der Software AG ist eine, die zeigt, dass nicht jeder Pionier der IT-Branche zu einer SAP oder einer Microsoft wird. Die Software AG wurde 1969 von sechs Experten gegründet, die sich auf die Beratung für elektronische Informationsverarbeitung in Unternehmen spezialisiert hatten. Es war damals die Zeit der Großrechner. Die Fachleute aus dem Hessischen entwickelten erste Programme zum Sortieren der Informationen.

Sie waren früh dran, vielleicht sogar ein bisschen zu früh. Denn die potenziellen Kunden erwiesen sich zunächst äußerst zurückhaltend. Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit wurde zeitweise in die USA verlagert.

Anfang der 1980er-Jahre kam richtig Schwung ins Geschäft. Zeitweise hatte die Software AG bei Datenbanksystemen höhere Marktanteile als die viel größeren Rivalen IBM und Siemens. Es folgten Rückschläge durch das Platzen der Dotcomblase und eine letzte Blüte in den IT-Boom-Jahren bis 2010.

Software AG führte lange ein Mauerblümchen-Dasein im Schatten von SAP

Doch die Software AG führte die meiste Zeit eine Art Mauerblümchen-Dasein im Schatten des größeren Konkurrenten SAP. Und seit etwa einem halben Jahrzehnt hat das Unternehmen verstärkt damit zu kämpfen, dass die Datenbankprogramme immer weniger als Lizenzen verkauft werden. Vielmehr wird auf Abos mit Abruf aus der Datencloud gesetzt. Der aktuelle Firmenchef Sanjay Brahmawar kam 2018 nach Darmstadt mit dem Versprechen, die Umstellung zu forcieren und die chronisch mageren Gewinnspannen zu stärken. Er musste ambitionierte Prognosen mehrfach zurücknehmen, weil sich die nötigen Investitionen als sehr teuer erwiesen.

Die Dividende musste massiv gekürzt werden, und die Aktionäre waren frustriert. Zumal aus Sicht von Branchenkennern versäumt wurde, sich unter anderem in dem riesigen Wachstumsfeld der Data Analytics größere Marktanteile zu sichern: Dabei geht es darum, Prozesse in Unternehmen zu optimieren, aber auch das Verhalten von Kunden zu analysieren und im günstigsten Fall präzise zu prognostizieren.

Silver Lake übernimmt komplett

Silver Lake stieg schon Anfang 2022 bei der Software AG ein. Nun soll es eine Komplettübernahme geben, die das Unternehmen mit 2,2 Milliarden Euro bewertet. Es soll im Herbst von der Börse genommen werden. Auch der bisherige Hauptaktionär, die Software-AG-Stiftung, hat zugestimmt. Sie gibt einen Anteil von 25 Prozent ab und behält noch 5 Prozent.

„Wir begrüßen die geplante Übernahme der Software AG durch Silver Lake“, teilte Stiftungschef Peter Schnell mit. Er gehört zum Kreis der Gründer des Unternehmens. Und wenn so jemand so etwas sagt, dann bedeutet es: Man hat erkannt, dass man mit eigenen Mitteln und eigener Kraft nicht mehr weiterkommt. Gleichwohl hat Brahmawar angekündigt, dass am Firmensitz und an allen anderen Standorten erstmal alles andere beim Alten bleibt. Silver Lake kündigte an, eine „mehrjährige und investitionsintensive Wertschaffung“ anzugehen. Immerhin haben die Amerikaner beim Computerhersteller Dell gezeigt, dass die Umstrukturierung können. Womöglich werden die Darmstädter mit dem Datenanalyseexperten und Onlinemarktforscher Qualtrics zusammengespannt. Den hat nämlich Silver Lake kürzlich SAP abgekauft.