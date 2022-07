Wer vorzeitig in Rente gehen will, muss mit hohen Abschlägen rechnen. Doch über Sonderzahlungen gibt es eine Möglichkeit, sie zu vermeiden. Ganz ohne Risiko ist das allerdings nicht.

Mit Sonderzahlungen an die Rentenversicherung ist es möglich, ohne Abschläge früher in Rente zu gehen - und die freie Zeit schon früher zu genießen.

Hannover. Die Inflation frisst das Ersparte, für Festgeld gibt es praktisch keine Zinsen und die Börse ist spekulativ – Martin H. hat sich deshalb für eine besondere Anlagemöglichkeit entschieden: Der 57-Jährige hat rund 29.000 Euro an die Deutsche Rentenversicherung überwiesen. Im Kern geht es bei dieser Sonderzahlung darum, die Abschläge bei einem frühzeitigen Rentenbeginn auszugleichen. Doch das Modell hat noch mehr Vorteile.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer statt mit 67 zum Beispiel schon mit 65 in Rente gehen möchte, verliert auf zweierlei Weise Geld: Die Rente wird geringer, weil man zwei Jahre weniger in die Rentenkasse einzahlt, also weniger Rentenpunkte sammelt. Und für jeden Monat, den man früher aussteigt, wird zusätzlich ein Abschlag von 0,3 Prozent auf die zu erwartende Rente fällig. Für zwei Jahre wären das also 7,2 Prozent. Diesen Abschlag kann man durch eine Sonderzahlung ausgleichen, sofern man mindestens 50 Jahre alt ist.

Rechenbeispiel: Wer seine Rente regulär mit 67 bekommen würde und zwei Jahre früher in Rente gehen will, würde bei einer Rente von 1000 Euro 72 Euro (7,2 Prozent) weniger bekommen. Um dies auszugleichen, müssten 15.600 Euro eingezahlt werden. Bei höheren Renten und noch früherem Rentenbeginn kann diese Summe rasch auf deutlich über 50.000 Euro steigen – welcher Betrag genau fällig ist, muss man sich von der Rentenversicherung ausrechnen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nur Erwerb sichert Rente. Das finden wir ungerecht“ Noch immer sind es vor allem Frauen, die in Deutschland die Fürsorge für andere Menschen übernehmen. Das Kümmern, so schreiben es die beiden Journalistinnen Britta Sembach und Susanne Garsoffky, halte unsere Gesellschaft zusammen — doch lassen wir die Kümmernden im Regen stehen. Warum tun sich Frauen das an? Jetzt mit RND+ lesen

Ein Vorteil des Angebots ist seine Flexibilität. Denn die Einzahlung verpflichtet nicht dazu, früher in Rente zu gehen. Wer doch bis 67 durcharbeitet, erhält eine höhere Rente, denn die geleistete Sonderzahlung wird in Rentenpunkte umgerechnet, die für die Berechnung der Rente entscheidend sind. Und diese Erhöhung gibt es lebenslang. So kann man auch Rentenpunkte ausgleichen, die durch einen späteren Wechsel auf eine Teilzeitstelle verloren gehen würden.

Zudem kann die Sonderzahlung als Vorsorgebeitrag bei der Steuererklärung angesetzt werden. „Meine Steuergutschrift durch die um die 29.000 Euro verringerten steuerpflichtigen Einnahmen beträgt rund 8900 Euro“, berichtet Martin H. Allerdings müssen Förderhöchstgrenzen beachtet werden, in denen auch die Pflichtbeiträge enthalten sind. Martin H. ist verheiratet, deshalb konnte er pro Jahr besonders hohe Vorsorgebeiträge ansetzen. Wer das nicht kann, kann einen Trick anwenden: Die Einmalzahlung lässt sich auf mehrere Tranchen verteilen – und dabei auch auf verschiedene Jahre aufteilen. So kann der Steuervorteil optimal ausgenutzt werden.

Und auch die Rendite kann sich sehen lassen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Rente in den kommenden Jahren im Schnitt um jährlich 2 bis 3 Prozent steigt.

Sonderzahlungen lohnen sich nur bei langer Rente

Allerdings gibt es auch Nachteile. So gibt es die Sonderzahlung nur in Form von monatlichen Renten zurück. Das heißt zunächst, dass es viele Jahre dauern kann, bis man den Betrag wieder raushat. „Im Grunde ist das auch eine Wette auf ein langes Leben“, sagt Dirk Manthey von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Das Angebot sei also nicht unbedingt sinnvoll für Menschen, die zum Beispiel schwere gesundheitliche Probleme haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Zumal das Geld nicht vererbt werden kann, beziehungsweise nur in Form geringfügig höherer Witwen- oder Waisenrenten. „Wer eine solche Sonderzahlung erwägt“, erklärt Manthey, „hat das Geld übrig und fragt sich, wo er es angesichts der aktuellen Kapitalmarktlage am besten anlegen kann.“ Martin H. sieht das Vererbungsproblem auch. Aber die Sonderzahlung ist bei ihm nur „ein Teil einer Mehrfachstrategie zur Absicherung im Alter“. Kinder hat er nicht: „Dass ein Teil meines Erbes deshalb der Gemeinschaft der Rentenempfänger zugute käme, finde ich nicht schlimm.“