Das war deutlich: Schleswig-Holsteins SPD hat ihre Landeschefin Serpil Midyatli am Sonnabend auf einem Landesparteitag in Husum mit einem dürftigen Stimmergebnis in die nächste Amtsperiode geschickt. Für die Kielerin stimmten nur 65 Prozent der Delegierten. Midyatli übte sich in Selbstkritik.