﻿Deutschland einig Spargelland - aber wie lange noch?

Nirgendwo ist der Pro-Kopf-Konsum von Spargel höher als in Deutschland. Weißer Spargel ist Kulturgut, ein Statement. Dennoch wurde zuletzt weniger davon gekauft, die Anbaufläche schrumpfte stark. Für die Krise gibt es gleich mehrere Gründe.

Gemüse in Gefahr

Alle paar Tage fährt Jörg Heuer mit seinem Wagen zu seinen fünf Feldern im niedersächsischen Fuhrberg nahe Hannover. Er parkt am Rande, steigt kurz aus und betrachtet die Kisten. Ein Blick, eine Stange in der Hand, die Qualitätskontrolle. „Im Moment haben wir viele hohle Spargel“, sagt er, während er den acht Erntehelfern zunickt, die an diesem Vormittag im Nieselregen an den großen Geräten stehen, die die Folie vom Damm nimmt, damit sie den ersten Spargel der Saison ernten können.

Heuer zeigt eine Temperaturanalyse auf seinem Handy. Die Bodentemperatur, dort, wo die bis zu drei Meter lange Wurzel des Spargels ist, ist konstant, zeigt eine gelbe Linie. Doch die Linie, die die Lufttemperatur unter den drei Schichten Folie darstellt, zeigt starke Schwankungen. Sind die Temperaturunterschiede zwischen Boden und Luft zu groß, ist das Risiko besonders hoch, dass das Gemüse hohl heranwächst. Es sei Zeit, eine Schicht Folie abzunehmen, resümiert Heuer.

Der Spargel ist die Diva unter den Gemüsesorten

Am liebsten, sagt er, würde er natürlich nur Spargel erster Klasse ernten. Bis zu 22 Zentimeter lang, 26 Millimeter Durchmesser, gerade gewachsen, rein weiß, der Kopf verschlossen. Den größten Anteil machen aber andere Stangen aus. Denn der Spargel ist so etwas wie die Diva unter den Gemüsesorten. Es soll warm sein, aber nicht zu warm, sonst wächst er krumm. Ebenso, wenn er Stunden zu spät gestochen wird. Er wächst nicht richtig, wenn es zu frisch oder der Boden zu wenig sandig ist. Und wird er im Sommer ein paar Tage länger geerntet als üblich, hat er im nächsten Jahr mitunter gar keine Lust gerade und zügig zu wachsen. Am besten schmeckt der Spargel, wenn er ganz schnell wachsen kann.

Eine intensive Landwirtschaft ist das mit dem Spargel. Auch wenn Maschinen die Arbeit erleichtern, bleibt viel Handarbeit. Das kostet: Zwischen 6 und 18 Euro pro Kilogramm werden aufgerufen, je nach Saison, und ist damit eine der teuersten Gemüsesorten, die in Deutschland angebaut werden. Trotzdem ist Spargel beliebt, gehört zum deutschen Kulturgut. 1,5 bis 2 Kilogramm Spargel isst jede und jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Zwei Milliarden Stangen.

Auf dem Spargelfeld in Fuhrberg arbeiten überwiegend Männer aus Rumänien. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ernährungssoziologin: „Der Spargel wird demokratisiert“

Weltweit dominiert der grüne Spargel, in Deutschland spielt der aber kaum eine Rolle, wird zumeist gar importiert. Die Deutschen stehen auf die weißen, deutlich dickeren Stangen, Bleichspargel genannt. Auch wenn es Nachweise gibt, wonach weißer Spargel in Nordafrika und Vorderasien seinen Ursprung hat, gilt Deutschland als so etwas wie der Erfinder des weißen Gemüses, da es hierzulande zum Kult wurde.

Aufgrund der Geschichte und der kurzen Saison sei der Spargel ein begehrtes Gut, sagte Ernährungssoziologin Claudia Neu der Deutschen Presse-Agentur. War Spargel früher vor allem eine Speise in elitären und exklusiven Kreisen, sei er inzwischen vorgedrungen in die Gesellschaft - wohl auch, weil viele sich ein bisschen Luxus gönnen möchten, das Gefühl, dazuzugehören. „Der Spargel wird demokratisiert, obwohl er immer noch ein teures Produkt bleibt“, sagte Neu.

Der Spargel in der Krise: Energiepreise, Inflation und Mindestlöhne

Doch gerade weil der Spargel teuer ist, ist er auch eines der Produkte, das in Krisenjahren besonders kriselt. „Wir hatten im vergangenen Jahr rund 25 Prozent weniger Umsatz“, sagt Heuer. Energiekrise, Inflation, wirtschaftliche Unsicherheit - wer sparen muss oder will, der spart eben auch am Spargel. „Man sieht es doch auch bei Bio-Produkten: Wenn das Geld knapper wird, gehen die Leute doch wieder im Discounter einkaufen“, sagt Heuer.

Gleichzeitig sind Spargelbauern mit höheren Kosten konfrontiert - nicht nur durch die Energie. Der Mindestlohn stieg in den vergangenen vier Jahren um rund 30 Prozent, von 9,19 Euro im Jahr 2019 auf 12 Euro im vergangenen Herbst. 12 Euro pro Stunde, die jeder Erntehelfer und jede Erntehelferin bekommen muss. Im Fall von Heuer sind das rund 130 Menschen, die Spargel stechen, waschen, sortieren, verpacken.

Jörg Heuer arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Familienbetrieb. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Spargelbauer Heuer: Entscheidungsträger können Probleme nicht nachvollziehen

„Das haut kräftig rein“, sagt er. Frustrierend sei es, denn weder ein Betrieb noch der Preis könnten sich unendlich anpassen. „Die Lohnentwicklung, wie wir sie derzeit sehen, hat es vorher nie gegeben“. Neue Forderungen würden von „ideologisch getriebenen, fachfremden Politikern aus dem Hut gezaubert, die selber noch nicht dauerhaft in einer festen Tätigkeit gearbeitet haben.“ Daher könnten die Entscheidungsträger die Probleme und Ängste nicht nachvollziehen.

Heuer war erst kürzlich in Rumänien, wo das Gros seiner Spargelstecher und Spargelstecherinnen lebt, erzählt er. Dort würden die ungelernten Helferinnen und Helfer etwa 1,50 Euro pro Stunde verdienen. Steige der Mindestlohn noch weiter, glaubt Heuer, „wird das einige Betriebe beenden.“ Denn wenn ungelernte Kräfte 12 Euro verdienten, würden auch andere Mitarbeitende, etwa im Verkauf, mehr Geld fordern.

Anbaufläche und Erntemenge geht zurück: Der große Spargel-Boom ist vorbei

Die Folgen sind bereits spürbar, vor allem seit 2018 auch noch ein Klima-Effekt dazu kam. Durch die extreme Hitze war die Saison zwei Wochen früher als üblich beendet. Zwei Wochen bei einer dreimonatigen Saison - das war teuer. Der große Spargel-Boom war damit erst einmal vorbei, wenngleich der Effekt teils erst zeitversetzt einsetzt.

Laut der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer wurden im Jahr 2020 rekordverdächtige 25.880 Hektar Spargel angebaut (zum Vergleich: 2000 waren es noch 15.500 Hektar), doch die Zahl geht zurück, zuletzt waren es noch 21.400 Hektar. 2018 wurde eine Rekordmenge an Spargeln geerntet, 133.020 Tonnen. 2022 waren es nur noch 113.100 Tonnen, so wenige wie seit zehn Jahren nicht. Bei Heuer ist es gar noch deutlicher: Seine Anbaufläche hat er in den vergangenen fünf Jahren fast halbiert, von 180 Hektar auf derzeit 100.

Spargelzeit beginnt: Zukunftssorgen bei den Bauern Frühlingszeit ist Spargelzeit. Doch die Freude ist gedämpft. Die deutschen Anbauer kämpfen mit gleich mehreren Problemen. © Quelle: dpa

Spargel: Import spielt kaum eine Rolle

Kein anderes Gemüse wird in Deutschland auf einer derart großen Fläche angebaut wie Spargel, nur China, Peru und Mexiko haben noch mehr Anbaugebiete, wenngleich der Export dort eine große Rolle spielt. „Hier gibt es zahlreiche Anbaugebiete und damit kurze Wege. Denn Spargel ist ein Gemüse, das frisch verzehrt werden soll“, sagte der Ernährungssoziologe Daniel Kofahl vom Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur (APEK) der „Welt“.

Die heimische Produktion hat es geschafft, den Import von weißem Spargel nahezu zu unterbinden: Auf eine importierte Stange Spargel kommen fünf deutsche. Geht es so weiter, glaubt Heuer, wird der Import aber wieder eine stärkere Rolle spielen - denn die Produktion in Spanien, Italien, Griechenland ist dann eben günstiger und ehe die Menschen ganz verzichten, kauften sie im Supermarkt.

Spargelanbau: Eine Entscheidung für die nächsten zehn Jahre

Wer die Wurzelkronen für den Spargel einpflanzt, fällt eine Entscheidung für acht bis zehn Jahre. Mitte März kommen die Pflanzen in die Erde, im Mai des Folgejahres können erstmals für rund zehn Tage Spargel geerntet werden. Die Spargelpflanzen werden ansonsten wachsen gelassen, bis zu zwei Meter hoch werden die Stängel.

Durch Photosynthese wird Energie produziert, die die bis zu drei Meter langen Wurzeln kräftig werden lässt, sodass im folgenden Jahr schon für rund drei Wochen geerntet werden kann. Noch ein Jahr später, also vier Jahre nach Anpflanzung, wird die volle Erntemenge erreicht, nach acht bis zehn Jahren lässt die Leistung dann nach und die Pflanze wird abgetragen.

Spargelbauer Heuer: „Meine Motivation ist gerade überschaubar“

„In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal seit 30 Jahren nicht neu eingepflanzt“, sagt Heuer. Die politischen und finanziellen Entwicklungen der vergangenen zwei, drei Jahre, die Investitionen, die über 15, 20 Jahre finanziert sind, das Klima, der Absatz - all das macht ihm Sorgen. „Meine Motivation ist gerade überschaubar“, sagt er, weil: „die Situation ist ungewiss und bedrohlich.“

Eigentlich war eine Überlegung, dass seine beiden Söhne, beide in der Landwirtschaft ausgebildet, den Betrieb einmal übernehmen, so wie er ihn 2012 von seinem Vater übernommen hat. „Die haben da Lust zu, aber ich hadere damit, ob ich ihnen das wirklich empfehlen soll.“ Aber immerhin, die Lust auf Spargel ist ihm noch nicht vergangen. „Ich könnte jeden Tag Spargel essen. Am liebsten mit Butter und Schweineschnitzel oder Schinken.“

In der Halle werden die Spargel gewogen, gewaschen, geschnitten und nach Klassen sortiert. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kein Problem bei Erntehelfern, wohl aber beim Servicepersonal und im Verkauf

Das, war er heute erntet, hat Jörg Heuer vor acht bis zehn Jahren geplant. „2013 gab es genug Personal, das deutlich günstiger war“, sagt er. „Wenn ich jetzt ab 2033 denke, weiß ich nicht, was ich denken soll.“ Zwar hat Heuer keine Probleme, Saisonkräfte für die Ernte zu finden, wohl aber Servicepersonal für die Spargelwirtschaft auf dem Hof, Verkäuferinnen und Verkäufer an den Ständen, Lkw-Fahrer, die die Spargel zu den Edeka-Märkten, zu Wiederverkäufern und Gastronomie im Umfeld bringen.

Die rund 70 Feldarbeiterinnen und -arbeiter kommen aus Rumänien, die 60 überwiegend Frauen in der Produktionshalle, in der Spargel gewaschen, gewogen und sortiert werden, aus Polen. Seit Jahren ist es die mehr oder weniger gleiche Gruppe, um die Rekrutierung muss sich Heuer nicht kümmern - das geschieht in Rumänien per Mund-zu-Mund-Propaganda. Nur die Kommunikation ist manchmal schwierig. Es gibt zwei Dolmetscher, einen für Rumänisch, einen für Polnisch - und neuerdings wird mit den Vorarbeitern auch über WhatsApp kommuniziert, dann können Übersetzungsdienste genutzt werden.

Saisonkräfte: Drei Monate in der Abgeschiedenheit

Die Saisonkräfte leben in einer Containeranlage bei den Feldern, die Heuer vor einigen Jahren bauen ließ. Zudem hat er vor 15 Jahren ein ehemaliges Schullandheim zwölf Kilometer entfernt gekauft. 10 Euro am Tag zahlt ihm jede und jeder Miete für die Zwei- bis Vierbettzimmer, dazu kommen 5 Euro fürs Essen. Mit zwei Bussen werden die Menschen morgens von ihrer Unterkunft zu den Feldern gebracht, dann zum Mittagessen in die Containeranlage, und abends wieder zurück zur Unterkunft.

Die drei Monate der Ernte, in diesem Jahr vom 28. März bis 24. Juni, verbringen sie in Deutschland, ohne wirkliche Freizeitmöglichkeiten, ohne Kontakt zu den Einheimischen, oft mit nur einer schlechten Krankenversicherung.

Ende Juni fahren die Minibusse zurück nach Rumänien, die Menschen organisieren das selbst. Nur während der Corona-Pandemie griff Heuer einmal ein, er charterte im Frühjahr 2020 ein Flugzeug, um die Saisonkräfte einzufliegen - damit seine Ernte gerettet wurde.

Nach der Spargelsaison ist vor der Heidelbeersaison

12 Tonnen ernten die Saisonkräfte derzeit jeden Tag auf Heuers Hof, in Spitzenzeiten werden es 25 Tonnen sein. Sie ernten, schneiden, sortieren, verpacken, kühlen. Denn manchmal muss auch geplant werden: Es wird jeden Tag gestochen, doch die Nachfrage nach der weißen Stange ist von Donnerstag bis Samstag deutlich höher als zu Wochenbeginn. Daher muss er sehr kühl und nass gelagert werden.

Bis Ende Juni geht das so. Dann fahren die Minibusse, die die insgesamt 80.000 Rumäninnen und Rumänen zur Spargelernte nach Deutschland holten, wieder zurück gen Heimat. Auf Heuers Hof wird es dann aber nicht ruhiger, im Gegenteil. „Nach der Spargelsaison kommen 200 Heidelbeerpflücker aus der Ukraine und Polen, dann geht alles von vorne los.“