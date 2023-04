„Ostern erster Verkaufshöhepunkt“: So teuer wird der Spargel in Ihrem Bundesland

Hannover. Kaum ein Saisonprodukt erlebt hierzulande einen vergleichbaren Hype wie der Spargel. Die ersten deutsche Stangen werden regional bereits in Hofläden und auf Wochenmärkten angeboten. Nicht zuletzt deswegen geht die Branche optimistisch in die Saison. „Die Nachfrage ist bereits deutlich besser als im vergangenen Jahr“, teilt etwa der Vorsitzende der Landesfachgruppe Spargelanbau im Provinzialverband der rheinischen Obst- und Gemüsebauern, Dirk Buchmann, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hoffen auf bessere Spargelsaison

Das wäre ein Hoffnungsschimmer nach einer enttäuschenden Saison 2022. Laut Statistischem Bundesamt wurden im vergangenen Jahr 110.300 Tonnen Spargel in Deutschland geerntet – ein Rückgang von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weniger Spargel kam zuletzt im Jahr 2013 von den Feldern, damals waren es 103.100 Tonnen. Ein Grund für die schlechte Ausbeute war etwa das Wetter. Doch auch der Rückgang der bundesweiten Anbaufläche, die um 5 Prozent im Vergleich zu 2021 schrumpfte und auf den niedrigsten Wert seit 2015 fiel, trug ebenfalls dazu bei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erschwerend kamen Absatzprobleme hinzu, weil Bürgerinnen und Bürger aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine beim Lebensmitteleinkauf sparten. Parallel importierten Supermarktketten vermehrt billigeren Spargel aus dem Ausland. Wegen dieser Entwicklungen seien „Spargelflächen teilweise nicht mehr abgeerntet“ worden, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied kurz vor dem diesjährigen Saisonbeginn. Die Produktion habe sich aufgrund der gestiegenen Kosten – etwa durch die Erhöhung des Mindestlohns – und den Billigimporten aus dem Ausland „schlicht nicht mehr gelohnt“.

Spargelzeit beginnt: Zukunftssorgen bei den Bauern Frühlingszeit ist Spargelzeit. Doch die Freude ist gedämpft. Die deutschen Anbauer kämpfen mit gleich mehreren Problemen. © Quelle: dpa

Osterwochenende „erster Verkaufshöhepunkt“?

Inzwischen sind die Sorgen aber der Zuversicht gewichen. Bereits an diesem Osterwochenende wird es fast überall in Deutschland frischen Spargel von den Feldern geben. Dieses werde sogar „der erste Verkaufshöhepunkt sein, wenngleich die Menge sicher nicht sehr hoch sein wird“, glaubt der Geschäftsführer des Verbands der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer, Frank Saalfeld, dem RND. Sowohl in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt als auch in Thüringen habe die erste Ernte bereits begonnen. In Mecklenburg-Vorpommern werde es voraussichtlich erst nach Ostern losgehen. „Je weiter nördlicher, desto später.“

Zwar stehen die Zeichen gut für eine erfolgreiche Saison 2023. Viele Branchenvertreterinnen und -vertreter teilten dem RND allerdings mit, dass sie die Anbauflächen in diesem Jahr wegen der erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen erneut verkleinert hätten. Doch welchen Effekt haben Inflation, Energiepreise und gestiegener Mindestlohn am Ende auch auf die Spargelpreise? Das RND hat in den Bundesländern nachgefragt. Eine Übersicht, wie teuer der Spargel bei Ihnen wird.

Die Angaben geben nur eine grobe Tendenz wider. Die Preise können je nach Region und Betrieb höher oder niedriger ausfallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So teuer wird der Spargel in Ihrem Bundesland

Baden-Württemberg Trotz der Inflation soll der Spargelpreis für die Verbraucher in Baden-Württemberg stabil bleiben und sich auf dem Vorjahresniveau einpegeln, teilt eine Sprecherin des Landesbauernverbands auf RND-Anfrage mit. Bereits zu Ostern soll es heimischen Spargel zu kaufen geben, die Mengen seien aufgrund der Witterung bisher aber noch nicht absehbar. „Dennoch sind die Spargelbauer positiv gestimmt und gehen von einer guten Saison aus.“

Das unterstreicht auch der Vorstandssprecher des Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer, Simon Schumacher. „Nach den ersten Rückmeldungen unserer Bauern ist nicht nur der Austrieb des Spargels in diesem Jahr besonders gut, sondern auch der Geschmack“, sagt er dem RND. Der Erntestart und die Nachfrage seien gut.

Nach Schumachers Einschätzung wird der Spargel zum Saisonstart je nach Güteklasse und Verkaufsbetrieb zwischen 10 und 17 Euro kosten. Die Preise für den absoluten Premiumspargel könnten lokal aber auch bis zu 24 Euro betragen. „In der Hauptsaison gehen wir davon aus, dass der Preis im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre liegen wird“, so der Verbandssprecher weiter. Dabei könne der Kilopreis ab 8 Euro losgehen.

Bayern Auch in Bayern geht man von einer guten Spargelsaison 2023 aus. Im Bundesländervergleich landete der Freistaat im vergangenen Jahr mit einer Erntemenge von gut 16 Tonnen auf dem vierten Platz. Die Vorsitzende des Spargel-Erzeugerverbands Franken, Miriam Adel, spricht gegenüber dem RND von gut laufenden Vorbereitungen. „Wir brauchen nun natürlich viel Sonnenschein, dazu milde bis warme Temperaturen, damit der Spargel gut wachsen kann. Dann wird es Mitte April richtig losgehen.“

Die Ausgangslage in diesem Jahr sei deutlich besser gegenüber 2022, als die drastisch gestiegenen Energiepreise ganze Existenzen bedroht hätten, so Adel. Verbraucherinnen und Verbraucher hätten an allen Ecken und Enden gespart. „Diese Kaufzurückhaltung der Kunden wird erwartungsgemäß heuer nicht mehr so ausgeprägt sein“, zeigt sie sich zuversichtlich.

Dennoch schränkt die Vorsitzende des Spargel-Erzeugerverbands Franken ein: „Zu Preisen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.“ Dieser hänge sehr stark vom Betrieb und der Betriebsstruktur ab.

Brandenburg und Berlin Gute Nachrichten für Spargelliebhaber in Brandenburg und Berlin. „Nachdem wir im letzten Jahr mit einer Erntemenge von 18.700 Tonnen gar nicht zufrieden waren, berichten mir meine Kollegen von positiven Erwartungen für die Ernte in diesem Jahr“, sagt der Präsident des Bauernverbandes Brandenburg, Henrik Wendorff, dem RND. Er berichtet, dass gestiegene Lohnkosten, Mehrkosten für Energie, Wasser und Betriebsmittel die Spargelerzeugung im vergangenen Jahr erheblich verteuert hätten. Die brandenburgischen Spargelanbauer würden jedoch versuchen, die Mehrkosten durch Rationalisierung der Arbeitsprozesse und durch Modernisierung der Produktionsanlagen aufzufangen.

„Nach meiner Kenntnis setzen die Spargelbauer alles daran, den Verkaufspreis für Spargel aus dem vergangenen Jahr zu halten, um den Konsumentinnen und Konsumenten nicht eine nochmalige Verteuerung zuzumuten.“ Nach Wendorffs Angaben soll der Preis am Ende wieder zwischen 12 bis 15 Euro das Kilo liegen.

Der Bauernpräsident appelliert mit Blick auf die günstige Konkurrenz aus dem Ausland: „Wichtig für die Unterstützung der hiesigen Spargelerzeuger wäre, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nach ‚ihrem‘ regionalen Spargel greifen und ihr Geld gern für das heimische Qualitätsprodukt ausgeben.“

Bremen Während die anderen beiden Stadtstaaten Hamburg und Berlin ihren Spargel vor allem aus ihren Nachbarbundesländern beziehen, wird in Bremen auch eigener Spargel angebaut. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher hat der Bremer Bauernverband unerfreuliche Nachrichten: „Mindestlohn und Inflation werden zu einer Preissteigerung pro Kilogramm in diesem Jahr führen“, teilt ein Sprecher dem RND mit. Auch die Kostensteigerungen bei Energie und den Produktionsmitteln würden dazu beitragen.

Der Verband betont deutlich, man sei nicht gegen den Mindestlohn. Aber: „Wir sind im EU-Vergleich nicht mehr konkurrenzfähig, wenn andere Nachbarländer mit ganz anderen, also deutlich niedrigeren, Produktionspreisen kalkulieren können.“ Der Verband befürchtet, dass das Geld bei den Menschen auch in diesem Jahr deutlich knapper sein könnte – mit potenziellen Auswirkungen auf den Verkauf von regionalem Spargel. „Dies war im letzten Jahr schon festzustellen.“ Nach Verbandsangaben lagen die Spargelpreise 2022 über alle Sortierungen bei durchschnittlich 10 Euro pro Kilo, die erste Wahl zwischen 15 und 18 Euro. „In diesem Jahr wird ein Durchschnittspreis über alle Sortierungen zwischen 11 und 12 Euro erwartet und die erste Wahl wird wohl zwischen 18 und 20 Euro liegen.“

Hessen Mit einem Festakt im südhessischen Weiterstadt hat am Mittwoch offiziell die Spargelsaison in Hessen begonnen. „Nach einem schwierigen Spargelabsatz im letzten Jahr haben viele Spargelbetriebe ihre Anbaufläche angepasst und unrentable Spargelanlagen stillgelegt“, sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt. Gegenüber dem RND führte der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, näher aus: „Die großen Mengen an Spargel im letzten Jahr haben zu einem Überangebot geführt, viele Landwirtinnen und Landwirte blieben auf ihrem Spargel sitzen.“

Insgesamt wurden in Hessen im vergangenen Jahr fast acht Tonnen des beliebten Stangengemüses geerntet. Schmal wünscht sich nach dem Überangebot im letzten Jahr eine ausgewogenere Ernte. „Die Spargelbauern hoffen nun auf eine weiterhin kühle Saison, dadurch wäre eine geringere Menge Spargel auf dem Markt und es könnten bessere Preise erzielt werden.“

Eine Sprecherin des hessischen Bauernverbands unterstrich, dass der aktuelle Mindestlohn die Betriebe schwer treffe. „Die logische Folge wäre, höhere Preise für den Spargel zu nehmen“, betont sie, zumal Spargel ohnehin schon im Hochpreissegment sei. Aber: „Noch höhere Preise würden Kunden abschrecken, dazu kommen auch die Erfahrungen aus dem letzten Jahr. Daher sind höhere Preise eher keine Lösung.“ Ohne konkrete Zahlen zu nennen, glaubt sie aber, dass die Preise „etwas höher als im Jahr 2022″ liegen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Wie im Rest der Republik hat auch in den neuen Bundesländern bereits die Spargelernte begonnen. Nach einer „unterdurchschnittlichen“ Ernte 2022 sind die Hoffnungen auf diese Saison groß, wie der Geschäftsführer des Verbands der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer (VOSBA), Frank Saalfeld, dem RND sagt: „Mengenmäßig und qualitativ sollte diese Saison gut werden. Der Herbst war trocken und warm, dann kam aber doch noch die Kälte, die dem Spargel über den Winter guttut.“ Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern könne er nicht sehen, die Witterungssituation sei im gesamten Osten „sehr ähnlich“.

Zu potenziellen Preisspannen für das Kilo Spargel wollte Saalfeld keine Angaben machen, aber: „Die Preise werden sich sicher auf dem Niveau das letzten Jahres einpendeln, immer abhängig von der Verfügbarkeit vor Ort.“ Grundsätzlich gelte zudem: „Die Spargelbauern werden für jede Portemonnaie und Anlass den richtigen Spargel für die Kunden haben.“

Niedersachsen (und Hamburg) Niedersachsen gilt als Spargelhochburg in Deutschland. Mit knapp 25,3 Tonnen wurde im vergangenen Jahr in keinem anderen Bundesland mehr Spargel geerntet. Dies soll auch in diesem Jahr so bleiben. Bereits vergangene Woche wurde in mehreren Regionen der erste Spargel geerntet. Wie das Landvolk Niedersachen berichtet, wird es zu Ostern in einigen Hofläden und Verkaufsständen Spargel geben, allerdings noch nicht flächendeckend. Der Grund: „Es ist zu kalt und zu nass“, erläuterte der Geschäftsführer und Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, Fred Eickhorst, gegenüber dem RND.

Dies habe aber einen Vorteil für die Spargelbauern, so Eickhorst weiter: „Für die Landwirte ist ein knappes Angebot zu Beginn besser als eine Schwemme, die die Preise schon zu Beginn runterziehen würden.“ Die aktuellen Bedingungen würden es den Landwirten ermöglichen, entsprechende Preise aufzurufen, die die gestiegenen Kosten für Energie, Arbeitslöhne und Betriebsmittel ausglichen.

Prognosen zu den potenziellen Durchschnittspreisen in dieser Saison will sich Eickhorst nicht äußern. „Das ist wie ein Blick in die Glaskugel. Die Antwort darauf kann zu diesem Zeitpunkt keiner geben.“ Die Landwirte seien vom Wetter abhängig, der Preis hänge von Angebotsmenge und Nachfrage ab. Er verspricht aber allen Spargelliebhabern: „Es wird auch in diesem Jahr wieder Spargel für jeden Geldbeutel geben.“

Nordrhein-Westfalen In Nordrhein-Westfalen hat die Spargelernte bereits begonnen. „Wir rechnen damit, dass es nach Ostern überall in NRW Spargel gibt“, sagte Anke Knaup, die Geschäftsführerin der Spargelstraße NRW in Oberhausen. Im vergangenen Jahr belegte das Bundesland mit einer Erntemenge von knapp 20,3 Tonnen den zweiten Platz im bundesweiten Vergleich.

Dirk Buchmann von der Landesfachgruppe Spargelanbau vom Rheinischen Landwirtschaftsverband zieht ein positives Fazit nach dem Start. „Das bisherige Wetter lässt auf eine gute Saison hoffen“, sagt er dem RND. Auch die Nachfrage sei bereits deutlich besser als im vergangenen Jahr. „Wir hoffen, dass sich dieser Trend durch die Saison zieht“, so Buchmann.

Während es in den ersten zwei Corona-Jahren bei dem Gemüse einen Absatzanstieg gegeben habe, sei dieser im vergangenen Jahr „geradezu eingebrochen“. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen verspricht er: „Wir machen alles dafür, dass der Preis stabil bleibt.“ Zum Start geht er – je nach Güteklasse – von Preisen zwischen 8 und 17 Euro pro Kilo aus. In der Hauptsaison rechnet er damit, dass das Kilo dann noch zwischen 6 bis 14 Euro je nach Qualität kosten wird.

Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz gehört zu den kleineren Spargelanbaugebieten in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden hier rund sechs Tonnen des beliebten Frühlingsgemüses geerntet. Bereits Ende März wurden in Rheinhessen die ersten Stangen geerntet. In dieser Woche soll es in größerem Rahmen losgehen. Mit welchem Gefühl die Landwirte in die kommende Saison gehen, ließ der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd auf RND-Anfrage unbeantwortet. Auch mit welchen Preisen die Verbraucherinnen und Verbraucher in den kommenden Wochen für ihren Spargel rechnen müssen.

Die Chefin des Kastanienhofs in Mainz-Finthen, Theresa Pfeifer, nimmt zum Saisonstart für ihren Spargel der Güteklasse 2 bislang 18 Euro je Kilo, wie der SWR berichtet. Je mehr Spargel jedoch angeboten wird, desto günstiger wird er. In Rheinhessen können Verbraucher in der Hochsaison mit Kosten unter 10 Euro das Kilo rechnen.

Saarland Auch im Saarland hat die Spargelsaison bereits vor Ostern begonnen. Zwar geht die große Ernte erst nach dem Fest los, doch schon vorher können sich Verbraucherinnern und Verbraucher über die ersten regionalen Stangen an den Verkaufsständen der Betriebe freuen, so etwa im Hofladen des Erdbeerland Ernst & Funck in Heusweiler.

Spargelbäuerin und Inhaberin Katharina Bernauer verspricht gegenüber dem SR: Die Preise bleiben stabil. Sie wolle ihren Spargel zu den gleichen Kosten wie im vergangenen Jahr anbieten, trotz gestiegener Kosten. Das Kilo Spargel gibt es ab rund 15 Euro. Wie es im übrigen Land aussieht, ist schwer abzuschätzen. Eine RND-Anfrage ließ der zuständige Bauernverband Saar unbeantwortet.

Schleswig-Holstein (und Hamburg) Rechtzeitig vor Ostern können die Menschen in Schleswig-Holstein wieder regionalen Spargel kaufen. In Deutschlands nördlichstem Bundesland hat die Saison am Dienstag offiziell begonnen. „Noch am Freitag sah es aufgrund der kalten, trüben Tage nach einem späteren Saisonstart aus“, sagte die Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquardsen. Nun gebe es dank Sonne und kühlen Temperaturen „aber doch erste nennenswerte Mengen zum Fest“.

Sehr zur Freude auch von Heinrich Mougin, Vorstandsmitglied des Bauernverbands in Schleswig-Holstein und selbst Spargelerzeuger: „Wir sind voller Vorfreude, dass es wieder losgeht“, sagt er dem RND. Nach einer schwachen Saison 2022 und dem vielen Regen der vergangenen Monate seien die Böden sehr gut genährt. Und das hat laut Mougin vor allem einen Effekt: „Wir können in diesem Jahr geschmacklich hervorragenden Spargel von hervorragender Qualität erwarten.“

Grobe Preistendenzen für die Saison will Mougin aber noch nicht herausgeben. „Das ist in dieser Phase wie Nebelstechen“, so der norddeutsche Spargelbauer. Er geht jedoch von Preisen auf dem Niveau vom Vorjahr aus. Diese hätten pro Kilo zwischen 9 bis 20 Euro je nach Güteklasse gelegen. Sein Versprechen: „Es wird für jeden Geldbeutel etwas dabei sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Volksmund häufig auch als „weißes Gold“ benannt, gehört der Spargel zu den beliebtesten Gemüsesorten der Deutschen. Trotz der nur kurzen Saison von Mitte April bis zum Johannistag im Juni (24. Juni) verzehrt jeder Deutsche im Schnitt 1,5 Kilogramm Spargel. Und mehr noch: 64 Prozent der Erwachsenen in Deutschland mögen Spargel, wie eine YouGov-Umfrage im vergangenen Jahr ergab. Lediglich 13 Prozent mögen ihn „gar nicht“.