SPD und Grüne wollen Mehrwertsteuersenkung für Milchersatzprodukte

Feier zum Jubiläum

Das ganz genaue Datum lässt sich in den Annalen nicht mehr finden. Fest steht aber: 1898 wurde die Deutsche Seemannsmission in Kiel gegründet. Ihr 125-jähriges Bestehen soll am Sonnabend, 26. August, mit einem großen Sommerfest in und an der Osterkirche gefeiert werden.