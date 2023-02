﻿Stadtwerke Flensburg: Preiserhöhungen trotz glänzender Gewinne

Investitionen in Klimaneutralität verschlingen dreistelligen Millionenbetrag: Kraftwerk der Stadtwerke Flensburg.

Enorm gestiegene Beschaffungskosten, sinkende Energieabsätze, riesiger Investitionsbedarf: Nein, den meisten Stadt- und Gemeindewerken in Schleswig-Holstein geht es nicht so rosig. Einige mussten bereits unter einen Schutzschirm des Landes schlüpfen. Ganz anders in Flensburg. Dort verdient man glänzend. Nur: Warum?

