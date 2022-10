Statt Midcat: Spanien, Frankreich und Portugal einigen sich auf dritte Gaspipeline

Plötzlich ist Holstein Kiel eine Spitzenmannschaft?

Zwei Siege in Folge, und plötzlich gehört Holstein Kiel zu den Spitzenmannschaften in der Zweiten Liga. Durch die Siege gegen Nürnberg (3:2) und Heidenheim (3:1) auf Tuchfüllung zum Relegationsplatz - das hätten in den vergangenen Wochen wohl eher weniger Leute prognostiziert. Mit Darmstadt 98 wartet nun ein echter Härtetest. Alles Wissenswerte gibt es vorab in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.