„Die Lage ist zunehmend angespannt“: Karsten Seehafer in seinem Betrieb in Marienwerder.

Hannover. Die Kosten für Gas und Strom steigen. Infolge des russischen Kriegs in der Ukraine sind die Energiepreise förmlich explodiert – mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft. Ein Unternehmer aus Hannover schlägt jetzt Alarm: „Die Politik muss sich schnell etwas überlegen, sonst wird eine Insolvenzwelle auf Deutschland zurollen“, sagt Karsten Seehafer, Geschäftsführender Gesellschafter der Hanomag-Lohnhärterei in Marienwerder.

Bei seiner Firma arbeiten mehr als 800 Beschäftigte an Standorten in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen härtet in gewaltigen Öfen unter anderem Teile für die Autoindustrie. Es wird als einer von rund 100 energieintensiven Betrieben in Niedersachsen eingestuft – und hat besonders unter der Entwicklung zu leiden. „Die Lage ist zunehmend angespannt, und unsere Kunden haben für Preiserhöhungen nur teilweise Verständnis“, sagt Seehafer, „wir müssen unsere Kostenstrukturen komplett neu aufstellen.“

Energiekosten verdoppeln sich

Im Jahr 2021 habe sein Unternehmen für Strom und Gas im Mittel Energiekosten von etwa 9,8 Cent je Kilowattstunde bezahlt. Aktuell lägen die Kosten für ihn bei Zukäufen zusätzlich zu bestehenden Verträgen teils bei 34 Cent, rechnet Seehafer vor. In diesem Jahr dürften sich die Energiekosten seiner Firma in Deutschland von 11 auf 21 Millionen Euro fast verdoppeln. „Für energieintensive Unternehmen ist das, was gerade passiert, ein GAU“, sagt Seehafer.

Hoher Bedarf an Gas und Strom: Die Hanomag-Lohnhärterei ist ein besonders energieintensiver Betrieb. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Entlastungsmaßnahmen wie die angekündigte Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Gas hält Seehafer nicht für effektiv. Auch Wirtschaftsverbände monieren, dass diese an Betrieben vorbeigeht. „Unternehmen zahlen keine Mehrwertsteuer“, sagt Holger Lösch vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Der sprunghafte Anstieg der Preise setzt insbesondere Unternehmen, die viel Gas verbrauchen, unter Druck – und ist einer der Haupttreiber bei der grassierenden Inflation.

Für die Hanomag-Lohnhärterei sei die derzeitige Krise eine epochale Herausforderung, sagt Seehafer. „Sie wird immer stärker zu einer Belastung im Tagesgeschäft.“ Er hoffe auf Verständnis und Unterstützung seitens der Kunden und vom Finanzsektor. „Die momentane Entwicklung ist schon Wahnsinn.“

