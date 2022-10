Vergesst den Preisdeckel! Warum Europa einen Energiefonds braucht

Dachstuhlbrand in einem Abbruchhaus in der Werftstraße

In der Werftstraße in Kiel-Gaarden ist am Donnerstagnachmittag ein Dachstuhl in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Kiel mitteilte, entwickelte sich das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in einem Abbruchhaus. Die Werftstraße ist gesperrt.