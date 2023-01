Stellenstreichung: Spotify trennt sich von sechs Prozent seiner Mitarbeiter

Berlin. Die Kündigungswelle in der Tech-Industrie macht auch vor dem Streaming-Anbieter Spotify nicht halt. Das schwedische Unternehmen will sechs Prozent seiner weltweit knapp unter 10.000 Mitarbeiter abbauen. Das geht aus einer Mail von Gründer und CEO Daniel Ek an die Belegschaft hervor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wie viele andere Führungskräfte hoffte ich, den starken Rückenwind durch die Pandemie aufrechtzuerhalten, und glaubte, dass unser breit gefächertes globales Geschäft und das geringere Risiko für die Auswirkungen einer Verlangsamung der Werbung uns isolieren würden“, schreibt Ek in der Mail, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

„Im Nachhinein betrachtet war ich zu ehrgeizig und investierte schneller als unser Umsatzwachstum“, räumt der Spotify-Chef ein. „Aus diesem Grund reduzieren wir heute die Zahl unserer Mitarbeiter unternehmensweit um etwa sechs Prozent. Ich übernehme die volle Verantwortung für die Schritte, die uns hierher geführt haben“, so der CEO.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar habe Spotify im 2022 beinahe alle Ziele erreicht, und das Geschäft entwickelt sich insgesamt auch weiterhin gut, betont Ek. Aber das Jahr 2023 markiere ein neues Kapitel. „Ich bin überzeugt, dass wir aufgrund dieser schwierigen Entscheidungen besser für die Zukunft aufgestellt sein werden“, so der Spotify-Gründer.

Ek verspricht, dass jeder Mitarbeiter beim Ausscheiden „fair behandelt“ werde. Im Schnitt werde man eine Abfindung in der Höhe von fünf Monatsgehältern bezahlen. Die genaue Berechnung solle auf Grundlage der örtlichen Kündigungsfrist und der Dauer der Betriebszugehörigkeit erfolgen. Denen, die das Unternehmen nun verlassen, danke er für alles, was Sie für Spotify getan haben, schreibt Ek zum Ende seiner Mail.

Nach RND-Informationen lädt die Spotify-Personalabteilung betroffene Mitarbeiter zu Vier-Augen-Gesprächen ein. Auch in Deutschland sollen bereits erste Einladungen verschickt worden sein.