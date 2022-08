„Riesige Spekulationsgewinne“: Niedersachsens Ministerpräsident fordert Eingriff bei Strompreisen

Blanke Panik an der Strombörse: Die Großhandelspreise für Strom schießen in die Höhe und sorgen für Preissteigerungen von mehr als 2000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit die nicht an Endkunden weitergegeben werden, fordert Niedersachsens Ministerpräsident ein Eingreifen des Staates in die Preisspekulationen.