Wohnungsbau: Geywitz setzt auf steuerliche Anreize – der Bauindustrie reicht das nicht

Berlin. In der Frage, wie der so dringend benötigte Wohnungsbau angekurbelt werden kann, will Bundesbauministerin Klara Geywitz auf steuerliche Anreize setzen. Die SPD-Politikerin plant, ab 2024 eine degressive AfA (Absetzung für Abnutzung) einzuführen. Sie soll bis Ende 2030 für neue Wohngebäude gelten und würde die steuerlichen Abschreibemöglichkeiten ausweiten. Das geht aus einem Papier des Ministeriums hervor, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Die Pläne sehen vor, dass ab Fertigstellung eines Gebäudes – und in den folgenden drei Jahren – 7 Prozent der Baukosten abgeschrieben werden können. Bislang sind es 3 Prozent. In den darauffolgenden vier Jahren wären es nach dem neuen Papier noch einmal 5 Prozent, danach für weitere 26 Jahre 2 Prozent. Zuerst hatte das Medienportal „The Pioneer“ über die Vorschläge berichtet.

Geywitz: Wichtiger Beitrag, um Bauwirtschaft zu stabilisieren

„Angesichts des dramatischen Einbruchs bei den Baugenehmigungen und damit verbunden dem Rückgang der Bauinvestitionen in diesem Jahr brauchen Bau- und Immobilienwirtschaft dringend neue Investitionsanreize“, sagte Geywitz. Die zeitlich befristete degressive AfA wäre ein wichtiger Beitrag, um die Bauwirtschaft zu stabilisieren und damit mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen. „Wenn die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs kommen will, geht das nur mit einer starken Baukonjunktur.“

Rückenwind kann die Bau- und Immobilienbranche dringend gebrauchen. Die Zahl der Baugenehmigungen bricht ein, Projekte werden auf Eis gelegt oder gar nicht erst begonnen. Hohe Zinsen und Baukosten hinterlassen ihre Spuren. Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal rund 295.000 Wohnungen fertiggestellt. Und die Alarmrufe, dass der Wohnungsbau noch weiter einbricht, werden immer lauter.

Bauindustrie: Maßnahme allein wird den Karren nicht aus dem Dreck ziehen

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) begrüßt zwar die Pläne, allerdings gehen sie dem Verband nicht weit genug. „Alles, was den am Boden liegenden Wohnungsmarkt ankurbelt, ist gut“, sagte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller dem RND. Es sei wichtig, dass Geywitz die Branche stütze und Mieterinnen und Mietern wieder eine Perspektive ermögliche. Aber: „Diese Maßnahme allein wird den Karren nicht aus dem Dreck ziehen“, befürchtet Müller. Bevor Investitionen vergünstigt abgeschrieben werden könnten, müssten sie sich lohnen und getätigt werden.

„Hier liegt das Problem“, sagt er. „Wenn wir einen ordentlichen Schub auf dem Wohnungsmarkt wollen, muss die Bundesregierung ein Paket mit Schlagkraft schnüren.“ Neben einer „massiven Ausweitung“ des KfW-Programms zur Zinsverbilligung müsse es eine vergünstigte Abgabe öffentlicher Grundstücke für den Mietwohnungsmarkt sowie eine Absenkung der Grunderwerbssteuer geben. Der Verband pocht zudem auf ein Sondervermögen der Bundesländer für den öffentlichen Wohnungsbaumarkt, damit Projekte, die in der Schublade liegen, auch realisiert werden.

Geywitz braucht noch grünes Licht von Finanzminister Lindner

Entschieden ist das Ganze allerdings noch nicht. Geywitz würde die Vorschläge gern in das von Finanzminister Christian Lindner (FPD) geplante Wachstumschancengesetz einbetten. Dabei handelt es sich um ein rund 6,5 Milliarden Euro schweres Steuerpaket, das die Wirtschaft entlasten soll. Sie unterstütze die Pläne Lindners, sagte Geywitz – allerdings gebe es eine Lücke.

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Bau und Wohnen, will neue Steueranreize setzen. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Noch ist der Entwurf innerhalb der Regierung nicht abgestimmt. „Wir sind mit dem Bundesfinanzministerium derzeit im Gespräch“, heißt es aus dem Bauministerium auf Anfrage. Ein Sprecher des Finanzministeriums hatte zuvor gesagt, dass für die im Entwurf des Wachstumschancengesetzes beschriebenen Maßnahmen in der Finanzplanung Vorsorge getroffen worden sei. Für weitere Maßnahmen wären Gegenfinanzierungen notwendig.

CDU-Politiker Luczak: Bauministerin macht es sich zu einfach

„Die Bauministerin macht es sich zu einfach, wenn sie nur nach mehr Geld ruft“, findet Oppositionspolitiker Jan-Marco Luczak. „Sie schiebt den Schwarzen Peter dem Finanzminister zu, vergisst dabei aber ihre eigenen Hausaufgaben“, kritisiert der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Beim Wohnungsbau brauche es eine „echte Zeitenwende“ mit besseren Rahmenbedingungen.

„Die Spirale von immer strengeren und die Kosten nach oben treibenden Baustandards muss gebrochen und die unübersehbare Vielzahl von Bauvorschriften radikal entschlackt werden“, sagte Luczak. Die Ampel mache jedoch das Gegenteil. So müsse etwa die geplante Verschärfung des Energieffizenstandards für Neubauten ersatzlos gestrichen werden. Es müsse jetzt entschlossen gegengesteuert werden, damit der Wohnungsmarkt nicht kippe.