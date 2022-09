Mit den gesenkten Steuern auf Sprit ist im Juni 2022 die Lieferung von Benzin in Deutschland höher gewesen als vor Corona. Auch die Diesel­liefermengen gingen hoch – wenn auch geringfügiger. Ein psychologischer Effekt dürfte neben den billigeren Preisen den Ausschlag gegeben haben.

Die Spritpreise in Berlin Anfang September nach Ende des Tankrabatts.

Steuersenkung auf Benzin hat Absatz in die Höhe getrieben

Mit dem Start der vorübergehenden Sprit­steuer­senkung im Juni hat nach Branchendaten die Nachfrage nach Benzin deutlich zugenommen. Die Inlands­ablieferungen an Tankstellen und andere Empfänger stiegen zu dem Zeitpunkt im Vergleich zu den Vormonaten kräftig an, wie eine Auswertung der amtlichen Mineralöldaten zeigt. Mit 1,58 Millionen Tonnen übertrafen sie sogar den Vor-Corona-Wert von Juni 2019 um knapp 42.000 Tonnen.

Im Frühjahr hatten die Inlands­ablieferungen bei Benzin deutlich unter den Vor-Corona-Werten gelegen, im Schnitt bei 1,34 Millionen Tonnen pro Monat.

In dieser Zeit hatten die Spritpreise durch den Krieg in der Ukraine bisher nie gekannte Höhen erreicht. Ein Zusammenhang zur gesunkenen Nachfrage im Frühjahr ist zwar nicht zwingend nachweisbar – allerdings naheliegend. Dementsprechend dürfte die vorübergehende Senkung der Spritsteuer um 35,2 Cent bei Benzin – und damit sinkende Preise an den Zapfsäulen – nun umgekehrt für einen Nachfrageschub gesorgt haben.

Geringerer Anstieg bei Diesel

Bei Diesel fiel der Lieferungs­anstieg zu den Vormonaten deutlich geringer aus, wie die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) veröffentlichten Daten zeigen. Hier war die Steuerentlastung mit 16,7 Cent aber auch geringer.

Allerdings dürfte auch ein Nebeneffekt der Steuersenkung zum starken Anstieg im Juni geführt haben. Da die Steuer nicht beim Verkauf des Benzins an der Tankstelle, sondern bei seiner Lieferung anfällt, war es für Tankstellen rentabel, nicht mehr Ende Mai sondern erst Anfang Juni ihre Vorräte aufzufüllen. Und auch Autofahrer warteten mit dem Tanken auf die niedrigeren Junipreise. Entsprechend hatte es im Mai mit 1,29 Millionen Tonnen Benzin die niedrigsten Inlands­ablieferungen der Vormonate gegeben. Als alleinige Erklärung für das Plus im Juni ist dieses Minus allerdings bei Weitem zu klein.

„Es liegt nahe, dass der Tankrabatt zu einer höheren Nachfrage geführt hat“, sagte auch der ADAC-Kraft­stoff­markt-Experte Christian Laberer. „Es ist ja auch psychologisch ein großer Unterschied, ob ich 2,10 oder 1,75 Euro für einen Liter zahlen muss. Damit sinkt der Anreiz, besonders spritsparend unterwegs zu sein.“

