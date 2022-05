Das am weitesten verbreitete Bezahlterminal liegt lahm. Die Händler warten seit Tagen auf neue Software. Experten glauben eher an eine Panne als an Hacker.

Hannover.In Tausenden Geschäften bundesweit gibt es seit Tagen Probleme beim elektronischen Bezahlen mit Giro- oder Kreditkarte. Wegen eines Softwarefehlers bei dem am weitesten verbreiteten Zahlungsterminal ging in einigen Geschäften seit Dienstagabend nichts mehr außer Barzahlung. Der Hersteller Verifone hat zwar ein Software-Update angekündigt, aber auch am Freitag war das Problem noch nicht behoben. Geldautomaten sind davon nicht betroffen, Bargeld kann wie immer abgehoben werden.

Knapp 100.000 Kartenlesegeräte vom Typ Verifone H5000 dürften in Deutschland im Gebrauch sein, schätzt Horst Rüter, Mitglied der Geschäftsleitung beim EHI Retail Institute in Köln. Das mache allerdings nur 10 bis 12 Prozent aller Geräte aus, denn insgesamt würden in Handel und Gastronomie knapp eine Million Bezahlterminals benutzt. Der US-Konzern Verifone ist mit knapp 50 Prozent Marktanteil der größte Anbieter. Nummer zwei ist die französische Ingenico-Gruppe.