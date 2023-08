+++ Liveticker +++

Live am Sonntag: THW Kiel im Orlen Star Cup 2023

Es geht wieder los für den THW Kiel! Nach dem Trainingslager in Graz sind die Zebras am Sonntag, 20. August, Gastgeber des Orlen Star Cups 2023. In der Wunderino Arena stehen am Nachmittag Spiele gegen HSV Hamburg und Orlen Wisla Plock auf dem Programm. Mit unserem THW-Kiel-Liveticker verpassen Sie kein Tor!